Dicen que no podemos hacerlo

Un día te dicen que no entienden la celebración en Mestalla tras eliminar al Getafe de la Copa del Rey en el final de partido más trepidante que se recuerda desde que Robert y Fernando le dieron la vuelta al marcador y dejaron al Real Meseta con un palmo de narices, otro día no entienden la celebraciónde los futbolistas con la afición en el balcón de Mestalla que da a la Avenida de Suecia cuando el equipo se metió en la final, y después dicen que si estamos locos que no sabemos lo que queremos porque le pitamos a tal entrenador. Hasta los hay que directamente se lo inventan y afirman tajantes y ufanos que en Mestalla, por ejemplo, le cantaron a Marcelino lo de vete ya de una puñetera vez, cuando eso no ha pasado jamás.

Lo más reciente ha sido decir que los jugadores del Valencia CF no deberían haber celebrado los últimos goles ante el Huesca porque estaba descendido y eso es una falta de respeto, que ya se sabe que en las entrañas del periodismo deportivo de la capital se deben muchos favores a Petón. Lo más curioso del asunto es que los jugadores del Valencia CF no celebraron los últimos goles al Huesca precisamente por respeto, pero eso da lo mismo entre las filas del nacionalmadridismo, la cuestión es atizar al equipo que le puede quitar el cuarto puesto de la Liga de Campeones al Getafe, el equipo mimado de la capital. De los favores que se deben dentro de la M30 a Ángel Torres no hace falta que digamos nada más.

Por otra parte, que no se me olvide recordar que muchos de los que dijeron que Santi Mina y Rodrigo no pueden celebrar los goles ante el Huesca porque estaba casi de cuerpo presente, se pusieron como locos cuando Cristiano marcó el cuarto gol en la prórroga de una final de Champions ante un Atlético de Madrid que ya había sacado la bandera blanca porque no le daban las fuerzas y estaba con uno menos... Fue gracioso escuchar a más de uno antes del partido del Valencia CF en El Alcoraz diciendo que lo mejor que podía hacer Marcelino era dar descanso a titulares para pensar en el Arsenal... Siempre encuentran un motivo para no querer que al Valencia CF le vayan bien las cosas, pero no pasa nada, seguiremos a lo nuestro, aunque digan que no podemos hacerlo.

PD: Levanta la voz si te dicen qué hacer y qué no hacer, cuanto más grande es la pena más ruido va a hacer al caer. No te voy a sacar de mis planes sólo porque digan 'aquí no vale'. Y vamos a seguir empezando de nuevo aunque digan aquí no podemos hacerlo.