La bufanda está en el fondo del armario

Ocho de la mañana, suena el despertador, te levantas de cama con toda la ilusión. Te arrastras al lavabo y la cabeza te estalla, soñaste demasiado ayer de madrugada. Agua fría y un buen zumo, café con leche y el bocata de 'l'esmorçar', la bufanda no aparece y además es muy tarde ya. Al final la encuentras al fondo del armario, por fin sales a la calle respirando la mañana. La vida te sonríe, hace sol y buen día, también sonríe tu jefe allá arriba en la oficina, «¿qué ha pasado Rodríguez? llega usted tarde otra vez, si se vuelve a repetir, ¡voy a dar cuenta de usted!». Callas, y sin decir nada le enseñas la bufanda, así toda la mañana, con la bufanda siempre igual. Diez años esperando para estar en una final, para disfrutar del Valencia, para ganar como sea.Vuelta otra vez al trabajo, así pasas la tarde entera, como son muy generosos te dejan salir a la media, luce el sol en la playa y te llaman los colegas, pero te vas a Mestalla, no respondes la llamada. Regresas de nuevo a 'casa', allí está, él siempre te espera, la grada está repleta, será una noche de sorpresas. ¡No puedes resistir más! la ilusión se ha desbordado, dime donde están tus sueños, amigo, dime dónde han quedado. Te acercas a tu hermano, hace rato que te espera, destapas la bandera y otra vez a la rueda. Otra vez a la rueda, otra vez a animar, siempre la misma historia cada día en Mestalla, siempre igual. (Yosi, perdóname por detrozar la canción).

¿Cuántos favores debe?

Nos pasa poco. El Valencia CF se está jugando llegar a una final de la Europa League ante el Arsenal y al Arsenal lo entrena Unai Emery, y todo son poesías y tratados de buenas maneras para él. Y palos a Marcelino, claro. Cualquier observador internacional, -o incluso londinense-, que aterrice hoy en València, alucinará colores y con razón. ¿Pero cuántos favores deben por la terreta Emery y sus allegados? No doy crédito. Que no se trata de linchar al entrenador del Arsenal, que a veces hasta lo he valorado pero el tiempo todo lo cura y me hago mayor, y hasta creo que sería injusto porque al final ahí está su trayectoria para lo bueno y para lo malo, pero una cosa es reventarlo a palos que repito creo que no se debe hacer, y otra que nos quieran vender que Emery es la nueva versión de Jürgen Klopp. A ver si nos enteramos de una vez, que Unai es el entrenador del Arsenal. ¿Se entiende bien? ¡Del Arsenal! El rival del Valencia CF hoy para estar en una final europea. PD: Emery ayer: «En el Valencia CF me faltó luchar por títulos». Ale, hasta mañana.