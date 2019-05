El error en la delantera puede costar caro

Después de perder 3-1 en Londres dijo Marcelino que el Valencia CF no tenía futbolistas acostumbrados a jugar partidos de este nivel europeo, que faltaba experiencia, y lo que yo creo que falta es talento. O calidad. En partidos de estos has de tener delanteros que cuando tengan dos ocasiones medianamente claras las tiren al menos entre palos, y el Valencia CF eso no lo tiene. Tiene a Rodrigo que no obligó a Cech. El Arsenal tiene unos delanteros que aprovechar un error de Paulista para hacer el empate y que el partido se diluyera poco a poco como un azucarillo. Si a los errores sempiternos del Valencia CF en la definición le sumas que ni en el Emirates ni en Mestalla el equipo ha estado bien en defensa que es su principal virtud, pues pensar en superar una semifinal de una competición europea es ciencia ficción. A Paulista le viene un balón desde las nubes que había sacado el portero del Arsenal y lo tiene fácil para saltar, golpear de cabeza frontalmente y casi devolverle el balón. Pero no, mide mal, se la come, la envía en vertical al cielo de Mestalla y cuando quiere rectificar le da una asistencia a Aubameyang que después hizo un golazo. Y más de lo mismo en el segundo gol del Arsenal. A Parejo que tiene buen pie y controla los balones casi sin mirarlos, le pasa la pelota por entre las piernas, y Gayà, que suele morder, se confía y después de haber recuperado el balón lo pierde y la cosa termina en el área donde Lacazette de la nada, se revuelve y hace lo que no hacen los delanteros del Valencia CF. Enchufarla. Ahí está la diferencia. Si fallas en defensa y no aciertas en ataque, si en las áreas no eras contundente, ya puede el entrenador hacer la mejor táctica del mundo que no logrará el objetivo. Con esto no digo que Marcelino no sea responsable, describo el fútbol. Marcelino es responsable porque la confección de la delantera del Valencia CF es cosa suya. El verano pasado él tenía poder para decidir y decidió. Está por ver si este verano lo tendrá, porque parece dispuesto a hacer la de Zaza otra vez...¿Se lo permitirá Mateu? Ojo que la pregunta es clave. Pase lo que pase esta temporada, que todavía puede terminar siendo histórica -aunque es complicado-, ya hemos visto los suficientes partidos como para hacer un diagnóstico del equipo. Se ha fallado en la delantera. A poco que dos hombres de ataque llevaran doce goles en Liga, habríamos empatado menos y tendríamos más puntos que el Getafe. Si eres cuarto, juegas la final de Copa y llegas a semifinales de Europa League, la temporada es buena, pero claro...

