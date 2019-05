A Valladolid, con ambición y humildad

Ya dije hace unos días que cada día que pasa soy más resultadista y ahora digo que cada medio día que pasa soy más resultadista. Esto es fútbol profesional y de lo que se trata es de cumplir los objetivos. Me da igual cómo. Me da igual si es poniendo la barraca o si es practicando el fútbol total. Por eso no seré yo quien critique al entrenador del Valencia CF por salir en rueda de prensa y sacar pecho por lo que está haciendo su equipo. Es un discurso resultadista a más no poder, pero es que a Marcelino lo que se le piden son resultados. El entrenador del Valencia CF no necesita que Carlos Bosch le defienda, que ya la defienden sus números, pero una cosa les voy a decir, si en la primera quincena de mayo todo lo que le podemos criticar al entrenador del Valencia CF es que sale en rueda de prensa a sacar pecho por los buenos resultados del equipo, significa que no le podemos criticar que el equipo no ha estado a la altura.

Esto es como lo de las noticias, si a las siete de la mañana pones la radio y la primera noticia es que ha subido el paro en un 0,05 en la provincia de Badajoz -dicho con todo el respeto para Badajoz-, ya sabes que no ha habido un terremoto en Asia en el que han fallecido miles de personas o un atentado en el metro de cualquier ciudad importante en Europa. Ojalá el mes de mayo del año que viene podamos volver a criticar a Marcelino porque ha salido en rueda de prensa a sacar pecho por sus futbolistas. Por otra parte, los entrenadores son así. Guardiola tenía a Messi, Puyol, Xavi, Iniesta, Alves, Busquets y compañía, y cada rival al que se enfrentaba era dificilísimo. Luego los vacunaba a todos. Hasta que fue cesado, Nuno se pasó todas las ruedas de prensa de su segunda temporada recordando que en la anterior él había conseguido el récord de puntos de la historia del Valencia CF. Por no hablar de Mourinho... Ya digo siempre que a los entrenadores les hago más caso por lo que hacen que por lo que dicen. La única pega que le pongo al entrenador del Valencia CF por salir en rueda de prensa a presumir de datos positivos es que me habría esperado al partido del sábado ante el Valladolid.

Está todo de cara. Prefiero jugármela ante un equipo que acaba de evitar el descenso después de sufrir durante toda la temporada, que jugármela ante un equipo que se juega la temporada y necesita evitar el descenso, pero dicho esto, el mayor error que pueden cometer los futbolistas del Valencia CF es salir al estadio de Pucela pensando que porque el rival está salvado, el partido está ganado. Hay que tener ambición, pero sobre todo humildad.