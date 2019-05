¿Que el Villarreal saldrá a perder?

Si el Villarreal CF va a Getafe CF salvado y sin jugarse nada, le van a meter cuatro en la primera parte, ya verás, acuérdate del partido aquel que el Valencia CF le ganó cuando tenía suficiente con el empate, y marcó Jonas el 1-0 y después el Villarreal bajó». Si no de manera literal sí en esencia, pero todos hemos leído o escuchado esta frase estos días más de una vez. Ya sea en redes sociales, en un grupo de washap o en una emisora de radio en mitad de una tertúlia con tertulianos de esos que nada saben pero de todo opinan, de esos que igual hablan del Mestalla, del Mallorca, del Liverpool, del Eintracht de Frankfurt, del Barakaldo o del Atlético de Madrid. Tertulianos que lo mismo juzgan la planificación deportiva del Señor Castor en el Real Meseta, que la política de fútbol base del Rapid de Viena. O que incluso se inventan que Mestalla le ha cantado todos los partidos a Marcelino que se vaya. La realidad es que hablar es gratis, quiero decir, es muy fácil decir que el Villarreal CF se dejará perder porque estaría encantado de la vida de que el Valencia CF no se metiera en la Champions, y no seré yo quien niegue la tremenda rivalidad que hay entre ambos clubes, que además es bonita porque es la gasolina que mueve el fútbol, pero una cosa es que haya rivalidad y otra decir abiertamente que el Villarreal CF es un club tramposo, que sus dirigentes adulteran la competición y que sus futbolistas son unos desahogados. Porque eso es en el fondo lo que están diciendo quienes afirman tan alegremente que el equipo de Calleja se dejará perder en Getafe. A ver, es evidente que la intensidad -o la intención- que ponga el Getafe no será la misma que la que ponga el Villarreal, ¡eso es de cajón!, pero eso es una cosa y otra que Cazorla y Asenjo salgan a un partido de fútbol con la mentalidad de perderlo. Una cosa es la rivalidad y otra que un equipo quiera perder, porque la imagen que exporta al mundo no es seria ni profesional. Que Javi Calleja pueda dar oportunidades a futbolistas que han tenido menos minutos durante la temporada entra dentro de lo normal, pero decir o insinuar que hará una táctica pensando en perder es conocer poco del fútbol profesional. El Villarreal ganará, perderá o empatará en Getafe, pero no saltará al terreno de juego con el firme propósito de perder. Supongo que, sin presión alguna y liberado, intentará jugar un partido de fútbol. Lo que pase después a terceros equipos como consecuencia del resultado de ese partido, es otro tema. Y sobre todo, no es problema del Villarreal. Si acaso, es problema del Valencia CF y del Getafe.



