Alfredo Relaño y la mirada colonial

Es curioso cuánto se puede llegar a saber de las personas por lo que hacen. Por lo que dicen, por la ropa que llevan. Hasta por los tatuajes o por si no los llevan. Es peligroso porque estás en la frontera del prejuicio, y yo lo he sufrido en mis carnes a nivel personal y profesional, pero también es útil. Si tu vecino sale cada domingo de buena mañana a correr ya sabes que los sábados por la noche no aprieta. Es de cajón. Lo aprendí de un artículo de opinión que leí hace muchos años en Levante-EMV, 'por sus calles los conoceréis' se titulaba, y venía a decir que unos políticos que dedican calles o monumentos a Franco o líderes del franquismo y no a García Lorca, son políticos que no han terminado de asimilar la transición. De política no entiendo ni quiero entender, y que cada uno entienda lo que le dé la gana, he citado el artículo porque me ha recordado a lo que está pasando esta semana con el Valencia CF. Me ha hecho pensar que por lo que algunos dicen del Valencia CF, podemos entrever lo poco que lo quieren y respetan. La frontera entre la crítica necesaria y la arbitraria es muy fina y hasta es complicado definir quién la delimita, pero estos días es sencillo saber a quién le importa el Valencia CF y a quien, por lo que sea, le importa más el Getafe que el Valencia CF. Eso, y que curiosamente coincide que 'a quien le importa más el Getafe que el Valencia CF' respeta muy poco al Valencia CF. Ahí tenemos al Diario AS y a Alfredo Relaño que ha escrito esto: «La revelación por El Mundo de una grabación a Aranda calienta el caso Valladolid-Valencia. 'Valencia gana el primer tiempo, Valencia gana el segundo'. Esa era la consigna, siempre según esa información, y en efecto, eso ocurrió. Con esas dos victorias parciales, el Valencia, claro, ganó el partido, y con él la plaza en la Champions que ese mismo día se le escapó al Getafe». Nada dice de que en esa misma información se habla de una posible prima al Valladolid por ganar, y de que la policía investiga si es del Getafe. ¿Se puede ser más tóxico y tener más mala intención? El Forneret lo llama mirada colonial, y da en el clavo. El maltrato hacia el Valencia CF del nacionalmadridismo de mirada colonial coincide con decenas de bonitos reportajes de la prensa extranjera sobre la estatua de bronce que el club puso en Mestalla en homenaje al socio Vicente Navarro Aparicio y como agradecimiento a todos los que han puesto su granito de arena para que el Valencia CF cumpla cien años. Ya ven, fuera de España respetan al Valencia CF y desde la capital lo machacan.



