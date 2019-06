Hay que tomar buena nota

Lo dije hace unos días y lo repito hoy porque el tiempo me ha dado la razón, y para una vez que me pasa quiero presumir. Y dije que si yo fuese director de comunicación del Valencia CF le habría dicho al presidente y al director general que el club nada debía decir respecto las últimas noticias aparecidas de la Operación Oikos, fundamentalmente lo que publicó el diario El Mundo. Y me basaba en que todo lo que está saliendo viene a decir que el Valencia CF no hizo nada, ni él ni el Valladolid, y que se trata de una trama de futbolistas y ex futbolistas. Otra cosa es el tratamiento que de esa información hacen determinados medios de comunicación, pero si la policía acredita que el amaño de partidos nada tiene ver con el Valencia CF y su entorno, pues nada que decir. Sé que ha habido valencianistas que, -de buena fe y fruto del mal trato y la burla del nacionalmadridismo hacia el club de sus amores-, han protestado airadamente y pedido con vigor que «el club salga a decir algo», pero en estos casos es mejor hacer que decir.

Otro comunicado del Valencia CF volviendo a avisar que tomará acciones legales contra quien le implique en la presunta trama de amaño de partidos puede provocar el efecto contario porque vuelves al barro justo cuando la investigación policial te está sacando de él. Lo que no puedes evitar es que Roberto Gómez o Pipi Estrada no sean escrupulosos porque no lo han sido en la vida. Son interesados y agradecidos. El Valencia CF no puede hacer un comunicado contra las bobadas que estos dos dijeron el otro día en Radio Meseta, porque eran bobadas y estupideces interesadas y sesgadas, pero no ilegalidades. No puedes evitar que el diario El Mundo no parezca haber tenido mucha intención en dejar claro que el Valencia CF nada tiene que ver y opte por un titular potente que permite muchas interpretaciones y que una de ellas sea que el Valencia amañó el partido.

No puedes evitar que el diario El Mundo presuma de exclusiva porque ha conseguido la transcripción de una conversación de Carlos Aranda en la que dice esto: «Mira, hermano, que gana primera y segunda parte el Valencia, ¿vale? Escúchame, que gana la primera parte y la segunda, ¿vale?... Mira, tú sabes lo que es, no se puede enterar nadie, pero nadie es nadie, ni tus amigos ni nadie». Y que luego El Desmarque Valladolid destape que la conversación tiene más sustancia: «Mira hermano está primera parte que gana primera parte y segunda el Valencia, ¿vale? Escúchame que gana la primera parte y la segunda vale, osea que gana la primera parte y que el partido lo gana también, no que gana que tiene que marcar dos goles en las dos partes, que gana primera y segunda y que gana Getafe, ya está. No hay otra cosa».

Ya ven, supuestamente la apuesta de Aranda era combinada y apostaban a que ganaban el Valencia y el Getafe, pero el club que ha tenido que poner a trabajar a sus abogados porque desde la capital se está poniendo en duda su honorabilidad es el Valencia CF, hasta el punto, que un periódico francés de Francia, ha tenido que rectificar públicamente por haber involucrado al Valencia CF en la operación de amaño de partidos. Es evidente que hay una mala praxis por parte del periódico, pero es consecuencia de la mala praxis previa de otros periódicos y periodistas en España. Sé que el Valencia CF no dice nada pero sí está enviando cartas a quienes pasan la frontera de la legalidad y me inclino a pensar que a ello se debe la rectificación del periódico francés. Le pedimos al Valencia CF que tome nota, pero nota hemos de tomar todos.