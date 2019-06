Caso Kang in: Toca mojarse

Consejo de periodista deportivo que ya tiene alguna que otra cana -y más de una muesca en el revólver- a los jóvenes que llegan a la redacción con la ilusión que se les sale por las orejas: «Mira, ten en cuenta que es más que posible que quien te vaya a leer mañana tenga el pase del Valencia CF treinta, o cuarenta años. Tú tienes 23... ¿qué le puedes enseñar de fútbol a esa persona? Él ha visto jugar a tipos como Claramunt, Kempes, Saura, Subirats, David Silva, Baraja, Ayala, Mendieta, Albelda... No intentes dar lecciones de fútbol», y cuando me estoy yendo, me doy la vuelta y remato el consejo. «Aquí el único que sabe de fútbol soy yo...». Y después de esta gran verdad, voy con el tema en cuestión. Tengo claro que de cuantos reclaman más oportunidades para Kang in Lee en el Valencia de Marcelino, ninguno pide que sea titular indiscutible, porque no está para eso. Simplemente creo que la gente ve que se trata de un futbolista de mucho talento, personalidad y descaro, y quiere que juegue en el Valencia CF. ¿Será normal eso? Que si pierde balones o defiende menos... ¿pero defiende mucho Cheryshev y está para ser titular en el Valencia CF muchos kilómetros por delante de Kang in? Esta temporada me he cansado de ver al ruso ayudar poco a Gayà. Otra es aquella de que si tiene que ir a otro equipo crecer... A ver, tiene que ir a crecer a otro equipo si el entrenador no lo pone, Voro puso a Carlos Soler y Prandelli no lo ponía. Y hubo un director deportivo que cuando llegó una oferta por Bernat y el club necesitaba el dinero, arriesgó y le dijo a su presidente, vendemos a Bernat, con ese dinero fichamos a Mustafi y nos la jugamos con Gayà. Un tal Rufete. Pero todo no es más que palabrería, el debate real de Kang in Lee no está entre los aficionados ni tampoco entre los periodistas por más que nos guste chapotear en él, el debate lo tiene el Valencia CF que se va a tener que mojar. Así de claro. Alguien va a tener que explicar qué planes tiene el club con el coreano, y quién lo ha decidido. La última vez que alguien autorizado en la materia, y no es el presidente porque en esto los autorizados son Mateu Alemany y Marcelino, habló del futuro de Kang in, dijo que había que sentarse a hablar para definir el espacio del coreano. Fue el director general y explicó que tenía que hablar con el entrenador sobre el futbolista, y si a estas alturas el entrenador no tiene claro el 'espacio' de Kang in en la plantilla, es porque no cuenta con Kang in. Recuerdo que siendo un futbolista con ficha del primer equipo le dio permiso para marcharse un mes antes con su selección y así preparar el Mundial Sub'20 de Polonia, que es una manera poética y educada de decirte que vete a entrenar allí porque aquí no vas a rascar bola. Esto de Marcelino y Kang in es una de esas ocasiones en que es mejor hacer caso de lo que hacen los entrenadores y no de lo que dicen. Suele funcionar. De momento, Kang in, que parece verlo venir, ya dice que no sabe cuál será su futuro a pesar de que tiene contrato y ficha con el primer equipo. Aquí va a haber tema.



