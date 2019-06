La razón de Marcelino y el bien del VCF

Bien por la amenaza de que le FIFA les prohibiera fichar, bien como trabajo previo ante la posibilidad de que el equipo no se hubiera metido en la Liga de Campeones, o simplemente como estrategia deportiva, la realidad es que el Valencia CF ha hecho una serie de fichajes en los últimos meses que a Marcelino no le encajan si de lo que se trata es de hacer un equipo que compita en la Champions, que es lo que quiere él y supongo que lo que quiere el club. No me lo invento, es la opinión del entrenador, que no es cualquier opinión.

Esto dijo Marcelino en una entrevista en el Diario As cuando le preguntaron por Manu Vallejo, Jorge Sáenz y Jason: «Son chicos más de futuro que de presente y veremos si son capaces de adelantar ese futuro. Estarán en pretemporada con nosotros y veremos si tienen capacidad en un equipo Champions como es el Valencia. Aquí a veces lo que sucede es que nos diluimos en la perspectiva.Tenemos que pensar que para qué competimos. Para ser un Valencia cuarto y consolidarse ahí y a la vez con perspectiva de acercarse al tercero, o volvemos a dos años atrás y estamos en mitad de la tabla. Para acercarnos al tercero la plantilla cada vez tiene que tener más experiencia, capacidad y jerarquía. Algunos jugadores quizás necesitan un paso intermedio para consolidarse en un Valencia que esté permanentemente en Champions». Está más claro que el agua, si el Valencia CF quiere dar un paso adelante el entrenador pide experiencia, capacidad y jerarquía, e insinúa que con jugadores de más futuro que presente, tal vez volvamos «dos años atrás y estamos en mitad de la tabla».

La verdad es que dicho así, el entrenador tiene razón porque a él le van a exigir resultados y por lo tanto pide las herramientas que él considera necesarias para lograrlos. No te quiero ni contar qué pensará de Kang in Lee, pero ese no es el tema hoy. Quiero decir que siendo absolutamente coherente desde el punto de vista deportivo lo que dice el entrenador, de rebote está metiendo en un problema al club. Es aquello de si quieres vender la burra habla bien de ella, porque ahora toda España y parte de Europa sabe que Marcelino no cuenta con estos futbolistas, y como no cuenta, el Valencia CF tiene que buscarles una salida, y si yo soy el Pepito CF y me interesa, por ejemplo Jorge Sáenz, tengo ventaja en la negociación porque ya sé que el club de Mestalla necesita sacarlo. Si me había planteado pagar diez euros por él, empezaré ofreciendo tres... Tal vez haya que coordinar los discursos.

