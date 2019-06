Kang in Lee y un proyecto de cantera

El presidente del Valencia CF ha dicho en más de una ocasión que el futuro del club está en su cantera. Pero sucede que este mensaje, que tantas veces hemos escuchado en el mundo del fútbol, no es un brindis al sol o una mera declaración de intenciones, la realidad es que el Valencia CF está manos a la obra y trabaja para mejorar su Academia. Está potenciando la captación en el extranjero, mantiene la captación local y nacional en la que siempre ha sido eficiente y que tanto rendimiento le ha dado –no hace falta enumerar de nuevo los muchos y buenos futbolistas que ha dado en los últimos años–, ha construido por fin un gimnasio en la Ciudad Deportiva para los canteranos y ha contratado un técnico experto en metodología y formación, que, por decirlo de alguna manera, era un aspecto mejorable. Tiene un plan y está tratando de ejecutarlo. Nada que objetar, si acaso, aplaudir. Y paralelamente a esta apuesta por la formación de futbolistas, aparece Kang in Lee y es elegido mejor jugador del Mundial Sub-20. Y ahora viene el sinsentido, tienes un proyecto de cantera y resulta que el mejor jugador del Mundial Sub-20 no te cabe en el equipo...

El Valencia CF debe explicar esto. Queda claro que futbolísticamente hablando hay una respuesta evidente; buscarle una cesión a Kang in para que juegue y siga formándose, pero no deja de ser llamativo que no tenga 'espacio' en la plantilla y más si se tiene en cuenta que sus apariciones con el primer equipo han sido buenas y dan pie a pensar que tiene madera de futbolista (el concepto 'espacio' lo utilizó Alemany recientemente para referirse al coreano). Queda demostrado que por mucho que formes buenos futbolistas, de lo que se trata es de que un entrenador se atreva y los ponga. Prandelli no ponía a Soler y llegó Voro y lo puso a jugar a pesar de que la situación era tremendamente complicada. Te gustará más o menos como entrenador, pero Guardiola es un tipo que se atreve con los jóvenes y hasta parece disfrutar formándolos en el fútbol profesional, en cambio Marcelino lo ve de otra manera, quiere ganar como sea y no está dispuesto a 'invertir' en un jugador joven. Por resumir y sin ser irrespetuoso, él los quiere ya formados. Uno no es mejor o peor que el otro por hacerlo o dejar de hacerlo, simplemente son métodos diferentes. Total, que alguien puede llegar a la conclusión de que el Valencia tiene un proyecto de cantera pero resulta que tiene un problema porque el mejor jugador del Mundial de canteranos no le cabe. Esto hay que explicárselo a la gente.



