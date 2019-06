Jugadores que quieran jugar en el Valencia

La primera vez que te dicen que el Valencia CF se plantea prescindir de Neto, como todos los aficionados, no das crédito. Pero así es. De hecho es tan así que el club ya ha pasado de elaborar una lista -que hicimos pública el pasado sábado en este periódico- después de consultar las condiciones económicas de aquellos porteros que se ajustaban a las condiciones deportivas y económicas del Valencia, a ponerse manos a la obra para tratar de sacar a Neto y traer un recambio que está en la lista, obviamente. El intercambio entre Cillessen y Neto es una posibilidad, quiero decir, que se puede hacer, y en ello está siendo capital la voluntad del portero holandés, que lo tenía avanzado con el Benfica, y lo paró en cuanto supo de la posibilidad de jugar en el Valencia CF. Por lo que sé, le gusta el proyecto valencianista porque quiere sentirse importante en un equipo puntero y de Liga de Campeones. Más allá de las condiciones futbolísticas de un jugador, que en el caso que nos ocupa están contrastadas porque es internacional con Holanda y viene del Barça, es vital que los que lleguen al equipo lo hagan con hambre de gloria y estén dispuestos a hacer algún tipo de esfuerzo para vestir la camiseta. A partir el encaje de números y operaciones que termine haciendo el Valencia CF para que Cillessen juegue en Mestalla y Neto en el Camp Nou, es cosa de Mateu Alemany, que por cierto, se le da bien.



Los votos de Kang in

Tuttosport es un periódico italiano que entrega el premio Golden Boy, es decir, el mejor jugador menor de 21 años del fútbol europeo. Entre los candidatos al premio está Kang in Lee y cuando he mirado tenía un 6% de los votos y era el futbolista con más votos. O los valencianistas somos unos cachondos y unos cracks, o todo el mundo ve el tremendo potencial que tiene el joven coreano.



Marcelino ha sido claro

En todo el tema de Kang in si alguien ha sido claro es Marcelino. Salvo que diga lo contrario en algún momento, no lo ve para ya, no digo que no crea en sus cualidades y potencial, digo que no lo ve para ahora. Yo he estado hablando con Marcelino de Kang in después de una entrevista, y en un momento, hasta se le parecía iluminar la cara cuando hablaba de él. Lo definió futbolísticamente y dijo que competía mejor en los entrenamientos con el primer equipo que en los partidos del filial. Pero el entrenador del Valencia CF quiere jugadores hechos para competir ya.



Más opiniones de Carlos Bosch.