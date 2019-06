Parejo, Rakitic, Valverde, Piqué y Rakuten

Intercambio entre Cillessen y Neto, negociación para intentar fichar a Denis Suárez o a Rafinha... Demasiados contactos hay últimamente entre el Barcelona y el Valencia. El equipo catalán está dispuesto a protagonizar una revolución en su plantilla y eso me deja intranquilo. Sobre todo la salida de Iván Rakitic. Llevo semanas pendiente del centrocampista croata. Lo último que se dice de él es que puede entrar en una operación con el París Saint Germain por Neymar. El delantero brasileño regresaría al Camp Nou y Rakitic, junto a Umtiti y Dembelé más cien millones de euros de por medio, marcharía a París. Antes se habló de la posibilidad de que el croata y Coutinho fuesen traspasados al Manchester United. Tanta noticia tiene su origen en una reunión entre el presidente del Barça, Bartomeu, y Valverde, en la que entre otras cosas, se acordaron la salidas y los fichajes. De hecho, esto publicaba al respecto el periódico SPORT: «Futbolistas como Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic o Samuel Umtiti, susceptibles de tener ofertas, podrían dejar la disciplina blaugrana». Pues bien, mi preocupación es evidente, si Rakitic sale del Barça, Valverde pedirá el fichaje de Dani Parejo. ¿Significa eso que fichará a Parejo? De entrada no, está por ver si el conjunto azulgrana acepta la petición del entrenador vasco y si después hay acuerdo con Parejo y el Valencia, pero Valverde pedirá el fichaje de Parejo.

Y me preocupa que en la revolución del Barça, entre tanta salida y entrada, a Valverde le dejen hacer un fichaje. Pero sigamos. El representante de Parejo es Arturo Canales, que también es el representante de Rakitic. Que también es el agente de Piqué. Y Piqué no es un jugador cualquiera en el Barça. Es uno de los líderes del vestuario junto a Messi y Suárez, y uno de los referentes de los aficionados. Pero sobre todo, es casi un poder fáctico en el club barcelonista. Ahí va un ejemplo. El Barça firmó un acuerdo de patrocinio con Rakuten a razón de 55 millones de euros por temporada durante cinco temporadas y el día que se presentó el acuerdo esto dijo Bartomeu: «Todo empezó en una cena en verano de 2015 organizada en San Francisco por Gerard Piqué, entre el señor Mikitani y nosotros». Mikitani es el dueño de Rakuten. ¿Qué dijo Parejo hace poco cuando le preguntaron por el interés del Barça? «No tengo noticias del Barça. Vienen dos partidos importantes con la selección y quiero disfrutar y conseguir seis puntos y luego ya veremos, no me quiero distraer con este tipo de cosas». ¿Luego ya veremos?

