¿Es Marcelino el proyecto?

La polémica está servida y no lo digo como crítica. Es lo más normal del mundo que la salida de Neto genere múltiples comentarios. Todos hemos tenido la sensación en un momento u otro de las dos temporadas en las que ha estado en el Valencia CF que teníamos portero para rato. No es el portero perfecto porque no existe, pero ha demostrado ser un porterazo. La polémica está servida porque de repente el Valencia CF se encuentra con un problema que no tenía y quien da el paso al frente para que el brasileño tenga que salir este verano es Marcelino. ¿Significa eso que toda la culpa es del entrenador? No necesariamente. Pero que toda la culpa no sea del entrenador tampoco significa que toda la culpa sea del portero. En todo esto, lo mejor sería que uno y otro hablaran para que supiéramos la verdad, porque llega un momento en que cuando alguien dice algo al respecto terminas pensando que habla por boca de uno o de otro, de Neto o de Marcelino. Pero pasa que cuando los dos se pronuncien en público, hablo de Neto y Marcelino, posiblemente esta polémica haya dejado de tener actualidad y por lo tanto tendrá menos crudeza. Y seguramente ninguno diga la verdad absoluta y nos encontremos con buenas palabras que pasen por encima del asunto. Si Neto quería jugar la final de Copa está mal por su parte porque quien decide las alineaciones es el entrenador y ya le había prometido eso a Jaume. Si eso es suficiente como para que el entrenador decida que hay que traer otro portero es una decisión que, en la teoría, ha de tomar el club, pero sucede que la realidad no es como la teoría. En la práctica todo es más confuso y complicado. Más allá del Neto, el recambio que ha buscado el Valencia CF me convence, pero la duda que me queda es si el proyecto es Marcelino, es decir, ¿el club tiene opinión por encima de él?



