Renovar a Kang in o renovar a Marcelino

Hace tiempo que desarrollé una teoría que suele funcionar. Va sobre el fútbol y viene a decir que es mejor hacer caso de lo que hacen los protagonistas que no de lo que dicen. Que digan misa si después lo que hacen no se ajusta a lo que dicen. Que si Pepito es un gran jugador que nos va a dar mucho y bla, bla, bla... pero después Pepito no juega ni un partido. Importa que no juega ni un partido. Efectivamente, voy a escribir sobre Kang in Lee. Y lo hago partiendo de una reflexión: si con lo que ha demostrado Kang in Lee, que no es mucho en el mundo profesional pero sí es suficiente como para que haya que confiar ciegamente en su potencial, el Valencia CF y sobre todo Marcelino todavía no tienen claro su futuro, no hay más que hablar, tiene que salir. Sé perfectamente que Kang in no está para ser titular en el Valencia CF, que en nada cumplo 45 y ya llevo unos cuantos años viendo fútbol, pero eso es una cosa y otra que no tenga sitio en la plantilla.

En el Valencia de la segunda vuelta, el que se ha metido en Champions y ha ganado la Copa del Rey, cabía más Sobrino que Kang in -192 minutos en Liga uno y 21 el otro-. Con eso lo digo todo. Y que quede claro que tengo cero intención de faltarle el respeto a Rubén Sobrino, pero por muy respetuosos que seamos, no hay debate entre quien le va a dar más al Valencia CF en un futuro -inmediato o a largo plazo-. Eterna gratitud a Marcelino por el título de Copa que le hace entrar por derecho propio en la historia del Valencia CF, pero eso no le da la razón en todo ni sirve para justificar todas sus decisiones. Tal vez vaya a ser un poco atrevido, pero hay una idea que comienza a machacar mi cabeza: a Marcelino le queda una temporada de contrato y el Valencia CF va a tener que decidir en breve -es decir, en los próximos meses- si él es el proyecto o si hay proyecto paralelo a Marcelino. Tal cual. Si llega el mes de enero y Marcelino no ha renovado su contrato, el tema está claro, renovará o no dependiendo de los resultados, pero eso significa que Marcelino no es el proyecto. Que lo mantienen los resultados. Si Marcelino es el proyecto, hay que renovarlo ya. Y apechugar con todas sus decisiones, aunque sean gastarse una fortuna en Denis Suárez y no darle bola a Kang in. Mientras decide si Marcelino es el proyecto o no, el club tiene que tomar decisiones y hacerle caso, es evidente. Tan evidente como que Mateu ha de soltarse la melena y torear entre lo que quiere el entrenador y lo que conviene al club. Ya ven, el caso Kang in lo ha sacado todo a relucir. Se ve clarísimo.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.