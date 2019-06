Si en Barcelona no ha gustado...

Ya tenemos a Cillessen en el Valencia CF y a Neto en el FC Barcelona y el debate de la salida del brasileño tiene menos aristas. Es como que finalmente se ha asumido el cambio y que no queda otra que darle la bienvenida al holandés porque su suerte es la de todos. Si el Valencia CF gana o pierde desde el punto de vista deportivo no lo podemos saber ahora por más que sí sabemos que Neto ha sido un excelente portero. Sí se puede afirmar de manera clara que entre el valencianismo ha generado sorpresa y rechazo la salida de Neto, pero que en líneas generales gusta la llegada de Cillessen. Para como somos, que montamos nuestra guerra civil de cada día por asuntos que en otros sitios pasan desapercibidos, la realidad es que no ha sido nuestra mayor batalla. Las he visto más ruidosas por cosas menos importantes que el cambio de un portero solvente. Superado por tanto es tema y asumido que el portero del Valencia CF es Cillessen, me gustaría poner el acento en una cosa: en Barcelona no están nada contentos. Y eso me gusta porque significa que el seguidor del Barça, que conoce bien al portero holandés, sabe que el Valencia CF se lleva un buen futbolista. En otras palabras, que le duele perderlo. Insisto, es una muy buena señal.



La decisión de Mateu

La decisión de cambiar a Cillessen por Neto no es de Mateu Alemany, por ser precisos, Mateu Alemany es director general de un club de fútbol cuyo entrenador acaba de ganar la Copa del Rey y meter al equipo en Champions y le dice que no quiere al portero. Él lo que ha hecho es moverse bien, él y Longoria, y tratar de dar una solución donde había un problema. Con esto no intento deslizar de manera sibilina que Neto fuese un problema en el vestuario, si lo pensara lo diría como lo he dicho de otros cada uno por diferentes circunstancias -Enzo Pérez o Batshuayi, por ejemplo-. Tiendo a pensar que son situaciones que se dan en el fútbol -el de alta competición y el regional- y que puestos a elegir entre el portero y el entrenador, el club ha optado por Marcelino. Esto que voy a decir puede resultar cansino, pero no sabremos hasta dentro de unos meses si la cosa ha sido para mejor. Es lo que tiene el fútbol.

