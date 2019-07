"Maxi nos ha tapado la boca a todos"

Maxi Gómez es un delantero que no tenías. O si lo tenías Marcelino no lo quiso y su recambio fue un fiasco. Hablo de Zaza y de Batshuayi. Después de charlar con una persona que ha visto todos los partidos del Celta de Vigo de la temporada pasada, que ha sido futbolista profesional y de los buenos, que ha estado durante años en una secretaría técnica de un club importante y que hasta fue su director deportivo y que ahora sigue vinculado al mundo del fútbol y la captación de futbolistas, mi conclusión es que Maxi Gómez es un Zaza. Es por lo tanto, un tipo de delantero que tras la salida del italiano el Valencia CF ya no tenía, porque lo de Batshuayi, repito, fue un fiasco.

Maxi Gómez no sirve para el juego directo de ataque, para salir galopando como Rodrigo, Gameiro o Guedes, pero te da otras cosas. Te da remate dentro del área. Recuerdo cuando el Valencia CF de la temporada pasada empezó a empatar partido tras partido y no había manera de ganar porque no había manera de hacer gol y que Marcelino se hartaba de decir en rueda de prensa que la única diferencia respecto a la temporada anterior era esa, que se fallaba en el remate y que algunos añorábamos a Zaza. Con Maxi, se supone que los partidos de Mestalla ante Espanyol, Valladolid, Celta o Girona, se ganarían.

Y eso no es poco. Otra persona, esta vez de Vigo, me dijo de Maxi, «aquí nos ha tapado la boca a todos. Llegó un poco pasado de peso y claro, pensábamos que era un paquete, pero no lo es, es muy buen jugador». Una tercera persona me dice «de Maxi solo tengo una duda, si se adaptará a ser uno más en el Valencia CF, si se adaptará a que, a lo mejor, muchos partidos es suplente y sale para solucionarlos si la cosa no está resulta. Él es ganador y tiene que sentirse importante». Pues mira, me gusta que sea ganador. Si quiere ser importante en el Valencia CF, se lo tendrá que ganar. Así de claro.