Denis pone en un aprieto a Marcelino

Siempre lo diré: Marcelino es el mejor entrenador que he tenido. Ha insistido mucho en ficharme; el Valencia, no tanto. Me ha decepcionado la Dirección Deportiva del Valencia, que dudó mí por cuestiones extradeportivas. No lo consiento. Me ha dolido. Soy superprofesional». Estas palabras de Denis Suárez tienen mucha miga. Llevo tiempo diciendo que Marcelino tenía algo así como un compromiso moral o personal con el futbolista para traerlo al Valencia CF que no es algo necesariamente malo porque el entrenador asturiano cree ciegamente en él y le dijo que lo ficharía. Y llevo el mismo tiempo diciendo que en el club no se pensaba lo mismo, y que por lo tanto no se peleó por su fichaje como por ejemplo se pelea por Maxi Gómez. Pues lo que pasa en todos los clubes de fútbol, que hay opiniones diferentes y que al final alguien tiene más peso e impone la suya, y en este caso es Mateu Alemany. Y suele pasar que pesa más la opinión del que maneja los números. En el fútbol, en las empresas o en la economía doméstica. No descubro nada. Las palabras de Denis ponen de manifiesto que ha habido una fricción que depende de los protagonistas que no pase de ahí, una fricción que deriva de las diferentes maneras de planificar lo mejor para el Valencia CF que tienen los que lo planifican, lo que pasa que el futbolista gallego le hace un flaco favor a Marcelino, que es quien verdaderamente apostó por él. Calladito habría estado más guapo, porque yo ahora me puedo preguntar quién le ha dicho a Denis Suárez que la dirección deportiva del Valencia CF dudaba de él por cuestiones extradeportivas... quiero decir que me pregunto si ha sido Marcelino quien le ha dicho eso, porque en una misma frase mata a la dirección deportiva y pone al entrenador por las nubes, y con eso da pie a pensar mal. Solo por dar pie, le hace un flaco favor a la persona de la que habla bien. Seguro que a Marcelino no le ha hecho gracia. Si por otra parte, lo que ha pasado es que Mateu ha tenido una visión de medio plazo y Marcelino una visión de plazo inmediato, y ha primado la del director general sobre la del entrenador, pues tampoco me parece mal, pero al respecto no hay más juez que los resultados. Ellos dirán quién ha acertado y quién no. Y si ya resulta que el Valencia CF no ha puesto toda la carne en el asador para fichar a Denis porque cree que a medio plazo puede tapar la progresión de Kang in Lee, pues chico, solo puedo decir que viendo viendo lo que veo, casi mejor que Denis esté en el Celta. Dime ventajista.



Más opiniones de Carlos Bosch.