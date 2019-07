¿Cómo le ganó Carlos Soler la carrera a Jordi Alba?

En el mes de enero de este año alguien me dijo cuando termine la temporada te diré cuál ha sido el error del Valencia CF en la planificación. Y aquí sigo, esperando la explicación de la falla. Pero no hace falta, sé de sobra a qué se refería. El tema de discusión era la delantera y los pocos goles que hacía el equipo y lo mucho que penalizaban en la clasificación. Ya digo que jamás me contó su versión pero me busqué la vida y lo pude averiguar: el error fue que el delantero estrella del equipo fuese un tipo que estaba de paso. Y es mucho error.

Pero ningún error es tan grande como el que no se corrige -frase que me acabo de inventar- y el Valencia CF lo corrigió en enero al quitarse de encima al que estaba de paso, a Batshuayi, y ahora parece que planifica habiendo aprendido la lección, porque ha dicho su presidente, Anil Murthy -en la presentación de Cillesen como nuevo futbolista del Valencia CF- «queremos gente comprometida con su trabajo para ayudar a seguir creciendo al Valencia CF, donde el interés del colectivo está por encima de cualquier interés individual». Antes ya había dicho en el Valencia CF queremos futbolistas que estén plenamente convencidos de formar parte de nuestro proyecto. Algunos, como Jasper, manejaban otras propuestas económicamente superiores, pero no les pueden ofrecer un proyecto deportivo de Champions que les va a permitir crecer a nivel deportivo como nosotros.

Tengo claro que el primer mensaje va para Neto, y el segundo para Maxi Gómez, ya que mientras lo decía, los agentes del uruguayo estaban reunidos en las oficinas del club con Mateu Alemany y Pablo Longoria. Es evidente que no han descubierto la penicilina pero me gusta que tengan claro que el desapego es mal aliado en esto del fútbol si no eres uno de los más poderosos. Si el quiere ser competitivo Valencia CF necesita futbolistas con hambre de gloria por una parte, y comprometidos con la idea por otra. Si lo piensas, así es como le ganó Carlos Soler la carrera a Jordi Alba en la final de Copa, porque había soñado muchas noches con ese balón al espacio. Si eres el Real Madrid y tienes a Cristiano, Bale, Modric o Benzema, puedes ganar la Champions y antes de celebrarla, en el mismo terreno de juego, ya hay dos o tres de los mejores jugadores diciendo que están hasta las narices del club y que se quieren ir. Se puede luchar contra el dinero en el fútbol, pero para ello es imprescindible tener implicación. Mateu, ningunoque venga de paso, trae gente que quiera jugar en el Valencia CF.