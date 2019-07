Mateu, Otamendi es el fichaje

Jugadores que demuestren que quieren jugar en el Valencia CF, y fomentar el arraigo y el sentimiento valencianista. Son las dos ideas que ha lanzado el presidente del club de Mestalla, Anil Murthy, las dos últimas veces que ha hablado en público. No descubre nada porque son ideas troncales en cualquier club de fútbol pero no está de más recordarlas de vez en cuando y sobre todo, está muy bien tomarlas como motor del club porque no siempre ha sido así. Y que no me diga nadie que esa esencia se perdió con la llegada de Lim porque de una de ellas ya quedaba poco antes de que llegara él. Estamos ante dos ideas que caminan paralelas pero la frontera que las separa es muchas veces difusa, tanto que a menudo son la misma. Llámalo sentimiento de pertenencia. Y hay muchas maneras de fomentarlo, pero ninguna como ganar. Cuando ganas, preparas la maleta para ir de viaje a Tegucigalpa o a Cuenca, y te acuerdas de poner la camiseta del Valencia CF para que se entere el mundo de qué equipo soy. Eso lo resume todo. Pero en Mestalla hay otras cosas que fomentan el arraigo, y si hablamos de futbolistas, nada como uno que se entregue y no le tenga miedo a nadie. Nada como un líder que plante la bandera y diga, «aquí estoy yo», y que pelee contra quien sea para ganar el partido. Uno que no se rinda nunca y al que sea difícil vencer. Ha tenido muchos de esos el Valencia CF. Puchades y Claramunt, por ejemplo. Y Arias. Más recientemente, Baraja, Albelda, Cañizares, Ayala, Vicente o Carboni han sido los mejores ejemplos. Retaban a cualquiera y no le temían a nadie. ¡A nadie! Y en ese gen 'retador' estaba el secreto de aquel Valencia CF. Desde entonces en Mestalla ha habido futbolistas de la talla de David Silva, Juan Mata o David Villa, pero digamos que no eran 'retadores'. Eran 'superclases'. Pero pasa que los equipos necesitan a tipos como Guedes, Soler, Rodrigo o Parejo por una parte, y por otra 'retadores'. Parejo, Soler o Guedes son los que la piden siempre y siempre aportan soluciones, los retadores son los que siempre están detrás, de los que te fías cuando tienes que ir a la peor de las batallas. En ellos siempre puedes confiar. Y me van a perdonar, pero desde Cañete, Albelda, Baraja o Ayala, el único que ha estado a esa altura ha sido Otamendi. Es un futbolista sobre el que se puede construir un equipo. Está loco por volver y el Valencia CF no se puede permitir no intentarlo hasta el final. Mateu, Nico es nuestro hombre. Marcelino, pide informes y verás. Es el fichaje perfecto para crecer como equipo.



