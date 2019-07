Fichar a Otamendi es mejorar

Que el Valencia CF fiche a Otamendi es difícil. Muy difícil. No hace falta ser ingeniero ni haber estudiado en Salamanca para saberlo, pero no perdamos de vista un dato que lo hace viable dentro de la dificultad. Que el futbolista no escucha ofertas porque solo contempla volver a Mestalla. Sin esa premisa, fichar a Otamendi pasa de difícil o muy difícil a absolutamente imposible. Primero por pura lógica. No puedes fichar a ningún jugador del mundo que ni quiera que lo fiches. Y segundo, porque la voluntad de Otamendi de volver al Valencia CF es firme, tanto, que convierte lo absolutamente imposible en posible dentro de la mucha dificultad que entraña la operación. Él está tirando del carro para hacerla posible, tanto, que les aseguro que en estos momentos imposible no es. Otra cosa es la opinión que cada uno tenga sobre el regreso del argentino, ahí no entro, cada uno es libre de pensar lo que considere. Al respecto añadiré que ya hace tiempo que a los futbolistas les pido profesionalidad, que viene a ser básicamente que se cuiden y no sean unos golfos, y que cuando se pongan la camiseta lo den todo, que juguen cada partido como si fuese el último de sus vidas. Y eso hace Otamendi. Lo del amor eterno a unos colores queda para los aficionados. La obligación del Valencia CF es hacer un equipo mejor y soy de los que piensa que con Otamendi el equipo mejora una barbaridad. Si ese futbolista te dice que quiere volver, no hacer todo lo posible es una temeridad, pero esto es solo mi opinión. Mateu, Marcelino, Murthy y Longoria harán lo que ellos consideren porque son ellos quienes tienen la responsabilidad y por ello cobran, y es a ellos a quienes los aficionados les aplaudirán o no cuando comience a rodar el balón. Repito, yo me limito a dar mi opinión y la mía es que a partir de Otamendi se puede construir un equipo. Por otra parte, el Valencia CF que ganaba Ligas y jugaba finales de Champions tenía a Ayala, Pellegrino, Djukic y Marchena de centrales, y a Kily y Vicente compitiendo por un puesto. Para acercarnos al tercero, como dice Marcelino, es necesario dar un salto cualitativo y que futbolistas que hoy nos parecen indiscutibles, tengan que pelear como jabatos para poder jugar de titulares. Cómo darlo, es cosa de ellos, pero es evidente que el equipo de la temporada pasada -cuarto en Liga y campeón de Copa- fue mejor que el de la anterior y de momento nada me hace pensar que el de esta no vaya a serlo. Quedan días apasionantes por delante.

