Marcelino pide y no es un palo, es lo normal

Si eres el Valencia CF, es decir, un grande de la Liga española, y llevas dos temporadas seguidas quedando el duodécimo en la tabla y fichas un entrenador que te mete dos veces en la Champions y te hace campeón de Copa después de once años sin ganar un título, le tienes que hacer caso.

Digamos que en cada reunión de planificación el hombre se presenta con una camiseta de la Copa ganada en Sevilla y te come la moral. Tanto, que si dice que no quiere a Otamendi porque Garay y Paulista son sus favoritos y no quiere que se le revolucione el corral, le tienes que hacer caso aunque parezca una locura. A mi me lo parece. Digo que no intentar fichar a Otamendi hasta el final me parece una locura. Y hasta le tienes que hacer caso cuando te dice que no quiere a Kang in Lee después de ser el mejor jugador del Mundial Sub'20 y a pesar de que el club se gasta una fortuna en mejorar la cantera y a su presidente se le llena la boca hablando de ello y diciendo que 'fabricar' futbolistas en casa es el futuro del club porque la carne de jugador está a un precio al que el Valencia CF no puede acceder. Como lo de Otamendi, no comparto lo de Kang in, pero si el fútbol son resultados, y creo firmemente en ello, le tienes que hacer caso. Y si por petición del entrenador descartas a Otamendi y estás valorando que Kang in no esté en el primer equipo, pues es normal que llegue un día y te pida 'inversiones' si no las hay.

Luego lo podemos disfrazar de crisis gorda y de palo a Peter Lim, aunque no termino de ver ni una cosa ni la otra. Más que nada porque no veo a Marcelino tan kamikaze como para sentarse un día con Peter Lim y poco después rajar de él en una rueda de prensa, y más cuando sabe perfectamente que el propietario, aunque en Singapur, lee todo. Sí veo a Marcelino nervioso e incapaz de contenterse y la prueba clara es que cuando le preguntan por Salva Ruiz responde por las 'inversiones' de Betis, Sevilla y Villarreal. Tiene derecho a pedir y digo más, tiene que pedir y pedir porque está en su papel. Si lo que pide y lo que descarta es lo mejor para el equipo y en definitiva para el Valencia CF, lo dirá el tiempo o mejor, lo dirán los resultados. Como todos los entrenadores de fútbol en España, a Marcelino lo mantienen los resultados, y como lo sabe, pide lo que él considera mejor para hacer un equipo más competitivo.

PD: Solo unos días después de estar con Lim en Singapur va Marcelino y pide fichajes. Eso no es un palo al dueño, eso es que se siente más fuerte. Se puede poner nervioso, pero no es tan simple. Eso sí, tiene que acertar, que quede claro.

