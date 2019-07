Joao Félix, Vinícius y Kang in Lee

Me ha llamado una persona que hace muchos años fue muy influyente entre el valencianismo, y ahí lo dejo porque creo que es más importante qué dice que desvelar quién es, cosa que por otra parte sería muy fea. Estaba enfadado conmigo, «aunque sabes que te aprecio y te lo digo desde el cariño» porque dice, nadie defiende a Kang in Lee. Intenté argumentarle que no termina de ser así pero empezó a hablar y a hablar, y no tuve más remedio que darle la razón en algunas cosas. «Marcelino es muy buen entrenador, lo tengo claro, pero tiene sus cosas, como todos los entrenadores y todas las personas. ¿Cómo puede ser que el Atlético de Madrid se gaste 120 millones de euros en un jugador de 18 años, que el Real Madrid le dé la alternativa a Vinícius con 18 años también, y al Valencia CF no le quepa Kang in en la plantilla? Me dejó pensativo. Alguien tiene que defender a Kang in, porque decir eso también es defender al Valencia CF. Y no me digas que tú no eres entrenador, eres periodista y te leo todos los días, y tienes que decirlo como periodista».

Ya más pausado y después de darle vueltas a sus palabras, se me ocurren algunas cosas. No trato de comparar a Joao Félix y a Vinícius con Kang in, aunque igual podríamos hacerlo tranquilamente porque el coreano ha sido elegido el mejor jugador del Mundial Sub'20, pero tampoco debemos comparar al Atlético de Madrid y al Real Madrid con el Valencia CF. Hasta que el fútbol diga lo contrario, hemos de convenir que hoy en día, están por encima. Y eso es lo que mosquea, que equipos que tienen las mismas urgencias o más por competir y cumplir objetivos ambiciosos -cada uno a su nivel- sí confíen en futbolistas jóvenes y el Valencia CF, que lo tiene en casa, no. Es raro. Y no sé hasta qué punto tiene que ver precisamente con eso, con que es canterano, quiero decir que si te gastas una buen dinero en un futbolista joven, haces lo que sea para que te quepa en el equipo porque en ese caso, pesa más el dinero invertido. No creo que sea este el caso, pero sí tengo una cosa clara, si finalmente Kang in Lee no se queda en el primer equipo y sale cedido o traspasado -que no descarto nada porque todas las opciones se contemplan aunque sea duro de asumir. Es lo que hay- alguien en el Valencia CF deberá explicarlo muy bien. Hasta ahora Marcelino se ha puesto de perfil, pero llegará el momento en que tenga que decir, no cuenta con este jugador por esto y por esto. Explicar las cosas es una manera de darle normalidad.