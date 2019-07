Ahora que está de moda la cantera...

Hace un tiempo, en junta de accionistas Mateu Alemany se soltó la melena y dijo que le daba mucha rabia ver a jugadores valencianos -y que estaban en la cantera del Valencia CF- en clubes como el Real Madrid o el FC Barcelona, y que se había propuesto que no volviera a pasar. En esos días Abel Ruiz, futbolista de Almussafes que dejó Paterna para marcharse a la Masía y que ahora ha sido campeón de Europa con la Selección Sub'19 de Ferran, triunfaba con la selección Sub'17. Esto dijo Mateu: «Vamos a trabajar para que no pase lo que ha pasado en el Mundial Sub-17, que es muy doloroso ver que un jugador valenciano deja el Valencia CF y se va a otro equipo, y eso tiene que ver con una gestión efectiva y hay que trabajarlo bien». De hecho, solo unos meses después, el director general intentó fichar al delantero de Almussafes, que terminó renovando con el FC Barcelona. Mateu dio en la clave, ahora todos sacamos pecho al ver a Ferran Torres y Hugo Guillamón triunfando en la Eurocopa Sub'19, pero en ese equipo había dos valencianos que dejaron la cantera del Valencia CF para irse al Barça -el mencionado Abel- y al Real Madrid -el central Víctor Chust, que es de Torrent-.

El Valencia CF se ha empeñado en tener un buen proyecto de cantera y puedo asegurar que no es de boquilla, que por fin tiene un gimnasio para los canteranos, ha potenciado la captación internacional y fichado un técnico especialista en la formación. Vaya por delante que a efectos de cantera lo más importante es la captación, formar a los futbolistas técnica, física y tácticamente es vital, pero si no captas buena materia prima lo demás da lo mismo. Si bien, hay teorías que dicen que para formar un jugador profesional de primer nivel, son necesarios entre seis y ocho años. De hecho, Ferran, Guillamón, Chust y Abel Ruiz, fueron captados para el Valencia CF en el fútbol 7... Pero además de querer tener un proyecto de cantera, hay que aparentarlo, y en este sentido los mensajes que mandas son importantes. Sé que puedo parecer pesado pero el mensaje que manda el Valencia CF con Kang in no es bueno para la cantera. Si el mejor del Mundial Sub'20 no tiene sitio, ¿qué hago yo aquí? Eso hace daño. Con Isco pasaba lo mismo. Por eso es vital que la gestión que haga el club con el coreano sea buena. Como ven, el caso tiene más aristas de las que parece. PD: Son buenos días para desarrollar una idea: tenemos futbolistas que están empezando a acostumbrarse a ganar títulos. Que no se extinga esa llama por favor...