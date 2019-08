Los nombres de la crisis del Valencia CF

En estos días le he dado muchas vueltas a lo que sucede en el Valencia CF y he llegado a la conclusión de que todos los protagonistas tienen sus razones para hacer lo que hacen. Aquí les dejo mis reflexiones.

PETER LIM: Es el dueño y ya saben que qui paga mana. El dinero no te da la razón, pero te da el poder. Es hijo de un humilde pescador que se ha convertido en millonario y eso, define y curte su personalidad. Es imposible llevarle la contraria. Posiblemente hasta se haya indignado al ver que empleados suyos no aceptan sus decisiones. La relación del empleado y el jefe no es igual en Singapur que en València. No está acostumbrado a que un empleado le diga que NO. Sus análisis son fríos y rara vez se deja llevar por las emociones, por ello haber ganado la Copa del Rey no es un argumento poderoso para él, algo que tal vez define al Valencia CF porque su dueño no entiende lo que quieren los aficionados. Era partidario de centrar todos los esfuerzos en meter al equipo en la Champions. Creo que no acierta.

ANIL MURTHY: Es el representante de Lim en el València. Ha intentado reconducir la situación hasta que Lim ha endurecido su discurso, entonces él, ha endurecido su discurso. En eso es coherente con su papel de representante de Lim. Tengo la sensación de que ha obligado a Mateu a mojarse, y sobre todo, a que si Mateu decide irse, tenga que hacerlo bajando al barro y manchando la que hasta ahora era una imagen impoluta.

MATEU ALEMANY: No puedo dejar de pensar hasta qué punto ha medido mal al empeñar su futuro a las decisiones de Marcelino, que como todos los entrenadores, tiene sus caprichos. Y no logro entender que no mueva un dedo por fichar a Otamendi pero se empeñe en fichar a Rafinha hasta el último día. Si es verdad lo que dice la Cadena Cope que su mejor arma es desacreditar a Murthy y Kim Koh ante Lim, creo que pierde la batalla de calle. Que le pregunte a Amadeo Salvo.

MARCELINO: Buen entrenador, pero parece no haber aprendido de su experiencia en Villarreal, donde también tuvo un dueño que manda. Empeñarse en fichar a Rafinha y en sacar a Kangin cuando sabe que el club tiene un proyecto de cantera y que el dueño prefiere al coreano, le define, y lo digo sin acritud. Tal vez ha pensado que la Copa del Rey deslumbraría a Lim. A él sí.

DANI PAREJO: Se ha mojado tanto por Marcelino que he llegado a dudar si es capitán del Valencia CF o capitán del Marcelino CF. Yo habría hecho lo mismo.



