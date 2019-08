Si ya no lavan los trapos sucios en casa...

Alguien que trabajaba en el Valencia CF , cuyo nombre no desvelaré, me llamó hace unos días pero como estaba en la playa leyendo a Manuel Pimentel, apenas le hice caso. Hoy tal vez pueda recuperar algo de lo que me dijo. Vaya por delante que no lo digo con ánimo de justificar la decisión de Peter Lim de vender a Rodrigo ahora y por 60 millones de euros. Para que no haya dudas, yo no lo habría hecho porque a estas alturas de mercado es muy complicado encontrar un recambio. Vender a Rodrigo no es un drama si lo planificas, porque la planificación te da margen de maniobra -en lo económico y en el tiempo- que te ayuda a acertar más. Ahora también puedes acertar pero hay más factores de riesgo y normalmente ficharás más caro. Son los días finales de mercado y hay menos oferta de delanteros porque los equipos ya han cerrado sus plantillas, por eso sube el precio. Es la ley que rige la compra/venta desde que dejamos el trueque. Lo leí en el libro de Pimentel. Por otra parte, que Mateu y Marcelino no vean bien vender ahora a Rodrigo define la situación. Y les entiendo perfectamente porque en términos de planificación deportiva es un error estratégico que te puede penalizar durante la temporada. Pero claro, hay otras realidades que vienen marcadas por verdades que duelen, y aunque duela, Rodrigo ahora sí ha querido marcharse. Y Lim ha querido vender. Y ya me da lo mismo que fue primero, si el huevo o la gallina, lo cierto es que Rodrigo no quiso irse al Nápoles hace semanas cuando el Valencia CF habría tenido margen de maniobra. ¿Culpo a Rodrigo? En absoluto, tiene derecho a elegir destino. Simplemente digo que a veces no todo es posible, aunque la combinación de la necesidad de vender y la voluntad del jugador de salir, desembocan en una venta mal planificada. Por cierto, lo que me dijo aquella persona mientras leía sobre los dólmenes del calcolítico es que «Llorente también nos paraba operaciones...». PD: Mateu Alemany se desmarca de la venta de Rodrigo y despeja el balón hacia Peter Lim. No digo que esto sea definitivo, pero huele muy mal. Si la cosa ya va de lavar los trapos fuera de casa, es cuestión de esperar a que todo reviente...Por otra parte, dice La Cadena Ser que Mateu Alemany tiene una cláusula por la que debe pagar seis millones de euros si se va antes del 30 de junio. Si es así, que lo es, interpreto que el director general está forzando para ver si lo echan. Miedo me da la próxima rueda de prensa de Marcelino...él no tiene cláusula. Y el sábado empieza la Liga.



Más opiniones de Carlos Bosch.