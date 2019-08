Marcelino, lo urgente y lo importante

Estoy seguro de que a estas alturas del mes de agosto hay muy pocos valencianistas -diría que ninguno- que no estén al día de la crisis que parte en dos al Valencia CF, o por ser más concretos, que dinamita el proyecto del Valencia CF. Esto puede ser una estimación casi matemática. Y de esa abrumadora mayoría de aficionados del Valencia CF que asiste estupefacta a la crisis, estoy por afirmar, que muchos, por no decir 'muchos bastantes', le dan la razón a Marcelino. Esto ya no es una estimación matemática, es una sensación personal. Ya he dicho alguna vez que en esta crisis ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, y que a poco que uno se ponga en la piel de los protagonistas, encuentra motivos para entender sus posturas. Vaya por delante que cuando sea millonario y compre el Valencia CF -algo que pasará tarde o temprano-, Mateu Alemany y Marcelino tienen muchas papeletas para encabezar el proyecto, pero de eso hablaremos otro día. Lo que quiero decir es que tengo claro que a Marcelino le sobran los motivos para estar enfadado, que tiene sus razones lógicas y que tiene razón, que dicho así, es como mucho más aplastante. Pero la razón se puede perder. Y me explico. El Valencia debuta el sábado en la Liga y el viernes el entrenador dará una rueda de prensa. Conociéndolo, va a ser difícil que se controle y no lance algún misil tierra aire porque repito que le sobran los motivos, pero de la misma manera que él tiene una opinión, yo tengo la mía y la expreso con respeto. No me gustará nada que el entrenador del Valencia CF, un día antes del partido ante la Real Sociedad, incendie el club. No sé si lo hará y lo mismo se enfada porque yo piense que haya valorado hacerlo, y estará en su derecho de enfadarse, pero creo lo urgente ahora es ganar el sábado. Y sé que no siempre lo urgente es lo importante, y que evidentemente el proyecto y la planificación están por encima de un resultado en Liga, y más si tienes 37 partidos por delante para corregirlo -¡111 puntos!-, pero un entrenador que se ha pasado dos años pidiendo a los aficionados que apoyen al equipo y a los jugadores -algo que me parece perfecto- no puede el viernes salir a quemar la falla. Sería como decir que solo hay que apoyar al equipo cuando el dueño le hace caso a él. Cuando hay partido, al Valencia CF hay que apoyarlo siempre, sea quien sea el dueño y sea quien sea el entrenador. Piénsalo bien Marcelino. Ya sabemos que hay crisis y gorda. Lo digo sin acritud. PD: Los periodistas le tiraremos de la lengua, claro.



