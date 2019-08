Llegó la hora: Mestalla tiene la palabra

Hace unas semanas advertí de que aunque le sobren los motivos para estar enfadado, y aunque tenga RAZÓN, Marcelino la puede perder. Y creo sinceramente que va camino de ello. Y va camino de que le recordemos que cuando el dueño le hacía caso salía en rueda de prensa a pedir el apoyo de la afición y que ahora que le hace menos caso sale en rueda de prensa y le pega fuego a la falla, como si ahora no fuese necesario ganar. Marcelino tiene que estar enfadado porque nadie le advirtió cuando terminó la temporada pasada que el dueño en esta que ya estamos sufriendo, se 'va a involucrar más', ahí Lim se equivoca en las formas y los tiempos.

No comunica que a partir de ahora cambia el modelo por lo que sea, y da la opción a su gente a adaptarse o no. Eso no ha pasado y es un error grave de Lim porque puede ser interpretado por el entrenador, y por Mateu Alemany, como una falta de respeto. Yo lo habría interpretado así, pero eso no te legitima para todo. Llega un momento en que uno se ve obligado a decirle a Marcelino que si no le conviene que se marche, pero que mientras siga siendo entrenador que guarde las formas un día antes de jugar un partido, que antes lo hacía. De hecho, tengo la sensación de que ha insinuado varias veces que dependiendo de lo que pase con Rodrigo y su recambio, lo mismo en septiembre dimite, y eso no es casual. No es por torpeza que Marcelino haya dejado la puerta abierta a que interpretemos que su futuro está en el aire porque de torpe no tiene nada.

Desconozco si el entrenador se coordina con alguien antes de hablar en rueda de prensa aunque es evidente que no lo hace con alguien del club, pero que vigile a su gente porque algunas cosas que se dicen en su nombre empiezan a estar fuera de control y a quien más perjudican es a él. Y que mida que el mayor foro del valencianismo es Mestalla que de momento no se ha pronunciado, pero si alguien le susurra que puede controlar o dirigir la voz de los aficionados en su favor, le diré que piense bien cómo lo hace no vaya a ser que de tanto forzar termine él en el ojo del huracán, que los últimos que creyeron poder controlar al poble de Mestalla salieron trasquilados. A Marcelino le aplaudo que es fiel a su manera de ser hasta las últimas consecuencias, y que dice su verdad cuando le preguntan, aunque no puedo evitar pensar que ya solo intenta salir limpio de esta crisis para tener equipos a los que entrenar en el futuro, y que lo hace caiga quien caiga. PD: Hoy juega el Valencia CF, no el Marcelino FC.