Excusas baratas para señalar y proteger

Se hace complicado decirle a los aficionados que apoyen al equipo y estén unidos si los primeros que no están unidos son los que toman decisiones en el Valencia CF, pero la realidad es que me atrevo a decir que no son pocos los valencianistas que, hartos de jaleos y guerras estúpidas e innecesarias, quieren la paz porque saben que es mejor receta para llegar al éxito.

Soy de los que piensa que la crisis de Rodrigo ha pillado al equipo con el pie cambiado pero que eso es una cosa y otra decir que se pierde en Vigo por culpa de Lim. Demasiado simple todo. Afortunadamente los que perdieron ante el Celta, futbolistas y entrenador, no acuden a ello como excusa porque saben que quienes se ponen las botas y quien hace las alineaciones son ellos. Es humano que todo lo que está pasando en el club termine afectando a los jugadores pero hasta aquí. Son profesionales y lo que tienen que hacer es aislarse y pensar únicamente en fútbol, en qué han de hacer y cómo han de hacerlo para ganarle al Mallorca el domingo.

Entiendo que como yo, estén a la expectativa por ver qué hace el Valencia CF con Rodrigo y con el posible recambio, pero también hasta aquí. Lo he dicho alguna vez y lo repetiré tantas veces como lo considere necesario, son futbolistas del Valencia CF, no del Marcelino CF, y el Valencia CF necesita más que nunca ganar el próximo partido. De todo esto, lo que más me toca las narices es que estaba convencido de que era una temporada para crecer, para empezar a pensar en algo más que ser cuartos, y resulta que en dos jornadas el Real Madrid y el Barça ya han pinchado, y aquí estamos nosotros, con una de nuestras estúpidas y casi tradicionales guerras sin saber hacia dónde vamos.

PD: Existe la posibilidad de que la próxima vez que hable Marcelino en rueda de prensa Rodrigo ya no sea jugador del Valencia CF, pero me da en la nariz que tal vez el técnico deje sus reflexiones al respecto para septiembre.