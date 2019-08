¿Sería posible salvar el proyecto?

Recuerdo haber escrito en los últimos días más de una y dos veces, que en el caso Rodrigo, el gran error de Peter Lim fue llamar a Mateu y Anil Murthy y decirles que está todo arreglado con el Atlético de Madrid y que Rodrigo se puede ir para la capital porque él tiene un acuerdo con el equipo colchonero que lo compra por 60 millones de euros. Fue el día ese en que Rodrigo no entrenó con el equipo y que Mateu dijo «esta mañana tendréis noticias» cuando se le preguntó por la ausencia del delantero, y que por la tarde añadió «nosotros no sabemos nada de esa operación». Días después, Rodrigo tuvo que volver a entrenar con el resto de compañeros porque el Atlético tenía un acuerdo con Peter Lim pero era de boquilla, o con pagarés de ya te veré. Vamos, que 'voluntat molta però diners pocs'. El error de Lim no solo fue que obligó a Rodrigo Moreno a descararse ante la afición sin estar firmado el contrato de venta con el Atlético -estas cosas pueden marcar mucho porque aunque no ha forzado, es evidente que estaba loco por la música por irse a jugar con El Cholo y compañía-, el error de Lim es pensar que una operación de carambola a tres bandas se puede hacer por teléfono. Lo dije en su momento y lo repito hoy, la decisión de vender a Rodrigo por 60 millones de euros en la segunda quincena de agosto la tiene que tomar él porque es el dueño, es un futbolista vital y estratégico en el equipo, costó 30 millones y se puede vender por 60, esa decisión es por lo tanto estratégica, y como tal, no la puede tomar el entrenador, la tiene que tomar el propietario de la empresa. Pero ojo, tiene que delegar la gestión de la operación, una cosa es decidir y otra ejecutar. Si Lim hubiese delegado la gestión en Mateu Alemany y Anil Murthy, el Valencia CF se habría ahorrado un sainete que ahora abochorna a sus aficionados. Si Lim delega en sus ejecutivos del Valencia CF, Rodrigo no estaría ahora a los pies de los caballos porque todos los valencianistas saben que dijo SI a marcharse a un teórico rival. Y recuerdo que a día de hoy es un activo del club. Si hubiese delegado no habría dado la sensación de que el Valencia CF está mendigando para que el Atlético de Madrid le fiche al futbolista, y sobre todo, no parecería que le da lo mismo lo que digan, piensen o hagan sus ejecutivos de València. Si no te gusta cómo trabaja un empleado, se lo dices y tomas una decisión, pero mientras sea tu empleado, lo has de respetar. Les voy a ser sincero, esto de Rodrigo está resquebrajando el proyecto del Valencia CF y eso me preocupa más que si se queda o no, al final, futbolistas buenos y entrenadores buenos hay, pero dinamitar un proyecto cuando empezaba a florecer, es poco inteligente.



Futbolistas unidos

Me ha gustado mucho el mensaje que Rodrigo Moreno le ha enviado a Piccini por rede sociales tras confirmarse la grave lesión del lateral italiano. Al final, va a resultar que aquí los únicos que están unidos son los futbolistas. Nótese que solo he dicho los futbolistas, no sé si me explico.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.