Nueva moda, fichar sin dinero

El culebrón de Rodrigo y su posible venta al Atlético de Madrid no podía tener otro final. Ha sido fiel a sus inicios, es decir, surrealista de cabo a rabo. Tan surrealista, que el Valencia CF, que ha estado dos semanas casi mendigando para que el Atlético le fiche al delantero por 60 millones de euros, ha terminado diciéndole al equipo madrileño que no se pase de listo. Porque eso es lo que ha hecho, plantar a Miguel Ángel Gil Marín, lo que pasa es que a veces confundimos la velocidad con el tocino, quiero decir, que una cosa es que el Valencia CF y su propietario hayan metido la gamba en el asunto de Rodrigo, y otra comprar el relato que llega desde Madrid. No es lo mismo. De hecho, se pueden hacer las dos cosas, quiero decir, se puede decir que la gestión que ha hecho el Valencia CF de la venta de Rodrigo no ha sido buena, -o ha sido lamentable, o vergonzosa, pésima... elija cada cual el adjetivo que más le acople a su malestar-, y al mismo tiempo decir que el Atlético de Madrid pensaba que todo el campo es orégano y que estos simples del Valencia CF van a hacer lo que nosotros digamos. Repito para que quede claro que no me ha gustado la gestión del culebrón Rodrigo, pero entre tanto malestar y rabia, tampoco pasa nada si ponemos el foco de la crítica donde toca, porque ahora resulta que el Atlético de Madrid no tiene dinero para fichar a Rodrigo porque no ha vendido a Correa, y hace una intentona intentando fichar a Rodrigo sin dinero, y los que se llevan los palos son el Valencia CF y Peter Lim. ¿Estamos locos? Critiquemos a Lim y al Valencia CF por lo que hagan mal, pero yo en esto les aplaudo. Si el Atlético quiere a Rodrigo, que lo pague, y sobre todo, que pague los 60 millones, que es a lo que se comprometió con Peter Lim. Lo diré de otra manera. Es como si ahora va el Valencia CF, se reúne con el Getafe y le dice, a Ángel Torres, oye, fenómeno, que te ficho a Hugo Duro pero como ahora no tengo dinero, pues hacemos una cesión y ya cuando tenga, pues te lo voy pagando. Y si el año que viene no te lo pago, pues volvemos a prolongar la cesión otra temporada más para pagarte cuando tenga dinero que seguro que a la otra ya tendré... ¿Que dirían en Madrid del Valencia CF? Pues eso, que así explicadito todo se entiende mejor. Si no tienes dinero para fichar, pues te aguantas y no fichas. ¿Estos son los valores del equipo del pueblo? Lo peor de todo es que todavía hay quien se lo aplaude.



Lo de Marcelino



Dime cuántos internacionales tienes y te diré qué equipo eres. Pues nada, en la convocatoria que ha dado el seleccionador nacional Robert Moreno hay tres jugadores del Valencia CF. Es un dato significativo pero ojo, no es nuevo. La novedad está en que el Valencia CF es el equipo que más futbolistas aporta, por delante de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético. Y eso que se ha lesionado Carlos Soler, porque el canterano estaba en una lista previa del seleccionador. Esto, entre otras cosas, es gracias a Marcelino