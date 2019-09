Mejorar desde la victoria es más fácil

El Mallorca estrelló dos balones en el palo con empate a cero en Mestalla y hace dos semanas el Valencia CF, con 1-0 también disparó al palo -a puerta vacía- y Gameiro falló un penalti. El Mallorca perdió en Mestalla y el Valencia CF no fue capaz de ganar a la Real Sociedad.

Conclusión: pues haber marcado gol. Esto es el fútbol. El equipo de Marcelino se lleva los tres puntos porque acertó más que el rival con el gol, que es exactamente lo que evitó la victoria ante los donostiarras. Ese día ya dije que no me preocupaba lo del acierto con el gol y mira, acerté. Pero pasa que si todo lo fiáramos al resultado pues no habría debate y ya me dirán que hacemos si le quitamos el debate al fútbol. Por eso, de las muchas cosas que dijo Marcelino en la rueda de prensa, la que más me gusta es esta: «Se nos debe pedir mucho más, nosotros nos pedimos más. La primera media hora estuvimos imprecisos con el balón y en defensa muy separados». Y el mejor momento para ser exigente y pedir al equipo que mejore es cuando ganas. También tengo algo que decir sobre esto que dijo el técnico sobre los fichajes: «Yo he opinado y no me arrepiento de nada de lo que he dicho. He actuado siempre con el máximo respeto y buscando el bien del Valencia. No he planteado un pulso a nadie, quien así lo interprete esta en un grave error. Ni quiero, ni puedo. Sí que creo que el entrenador en los equipos de fútbol es una parte importante por su trabajo y como tal es mi deber y obligación hacer un análisis y opinar, porque quiero el bien del Valencia, que no el mío».

Soy de los que ha escrito que sí le ha lanzado mensajes al propietario. Si Marcelino dice que no lo ha hecho, rectifico y le pido disculpas públicamente. En cuanto a nombres propios, ahí está Kang in Lee dándonos la razón a los que creemos que debe quedarse en el equipo. Por mucho que lo intento no logro entender por qué el entrenador es tan tajante en su decisión de no contar con él Es difícil de asimilar que se haya quedado en el equipo por imposición del propietario. Por otra parte, me parece bien la apuesta de Marcelino de poner en el doble pivote a Coquelin y no a Kondogbia, que fue el peor ante La Real y ante el Celta. Coquelin ha empezado como un tiro. Y de la misma manera, si Cheryshev está mejor que Guedes, pues que juegue Cheryshev. Esto lo digo desde el convencimiento de que a veces se es algo injusto con el portugués, tiene que dar más porque está elegido y pagado para ser el futbolista franquicia del equipo, pero en Vigo y ante La Real, fue el más mas buscó portería.

