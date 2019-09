Otamendi, Denis, Rafinha y Kang in

La gran pregunta que me hago y supongo nos hacemos todos los que de alguna u otra manera andamos pendientes cada día del Valencia CF y su vertiginosa actualidad, es si ahora que se ha cerrado el mercado, la plantilla es igual, mejor o peor que la de la temporada pasada. Si es igual habrá de ser considerado un paso atrás, si es mejor un paso adelante y si es peor dos pasos hacia atrás. Se supone que las valoraciones hay que hacerlas a final de temporada, que Mateu Alemany no se cansa de repetirlo en rueda de prensa y ahí tenemos la anterior, que fue todo miseria y compañía y en el tramo final el equipo se metió en Liga de Campeones y después lo redondeó ganando la Copa del Rey, logro que yo califico de histórico pero mira por dónde que este verano he llegado a pensar hasta qué punto el título de Copa es una de la situaciones que ha influido en que el proyecto se haya desgarrado desde dentro.

Digo que se supone que la valoración hay que hacerla a final de temporada pero me voy a mojar y lo haré cortita y al pie: No tengo la sensación de que el Valencia CF haya querido dar un paso adelante, es como si le hubiese faltado ambición. Y en el Valencia CF caben todos. Lo empecé a sospechar cuando fichar a Otamendi tenía más problemas que beneficios. Sé perfectamente que esa decisión dependía del librillo de Marcelino, es decir, que no lo decide por capricho, es simplemente, que él considera vital mantener la columna vertebral de los futbolistas que considera importantes. Y entre ellos están Paulista y Garay, que han aceptado la competencia de Diakhaby porque saben perfectamente que necesitan un tercer central de garantías, pero no les incomoda porque se saben 'titulares' si están bien. El plan de Marcelino es fichar por detrás, reforzar el bloque y no mejorar el once titular, y eso es lo que a mi no me gusta. Yo traigo un tipo que tiene nivel de Champions y el que más pueda gana y juega el día del Chelsea, que es el partido que todos los futbolistas del Valencia CF quieren jugar. Y por favor, que no me saque nadie el tema de Batshuayi, no comparemos al belga con Otamendi.

Batshuayi no era mal tipo, simplemente no se adaptó porque iba a su bola. Bueno, eso, y lo del sobrepeso. Cada uno tiene su opinión y la mía es que si Otamendi no vale para mejorar el equipo, pues para traer a Rafinha o Denis Suárez -al segundo en cuestión quienes no quisieron ficharlo fueron Alemany y Longoria- mejor les doy bola a los míos, a Ferran y a Kang in, que el otro día los dos estuvieron bien. Yo lo veo coherente, pero yo no soy el entrenador.