Atlético, enséñame el dinero o calla

La pregunta en SUPER era clara: ¿Crees que el Valencia CF ha mejorado su plantilla en este mercado de verano? Prácticamente la mitad de los participantes creen que la plantilla es igual, concretamente el 49%. El 26% considera que es peor y el 25% que es mejor. Yo he votado que es igual, y eso, en mi opinión, equivale a dar un paso atrás. Mejorarla es dar un paso adelante y empeorarla dos hacia atrás. El Valencia CF tendría que haber dado un paso adelante y hasta tengo dudas de que haya tenido la intención de darlo. Y no me vale que sea cosa de Peter Lim y como consecuencia del cambio de gestión del club y la polémica del verano, aunque quien prende la mecha es el propietario, lógicamente.

Lim prefiere apostar por Kang in Lee y Ferran antes que por Rafinha y eso el entrenador lo considera un paso atrás de cangrejo –no sé cómo habrá sentado eso en Singapur teniendo en cuenta que en Asia el cangrejo es símbolo de amor y ternura y garantiza el amor entre las parejas -¡tócate las narices!-, y Mateu prefirió no apostar por Denis Suárez. Y Marcelino prefirió no apostar por Otamendi. Y ni Mateu ni Marcelino quisieron a Rafael Leao. Conclusión, ella sola se murió y entre todos la mataron. Lo he dicho alguna vez y lo repito hoy, el día que Marcelino no quiso apostar por Otamendi por supuestos asuntos de vestuario -para no cambiar el estatus de Paulista y Garay-, me quedó la sensación de que su apuesta no era ambiciosa, que quería crecer, pero le daba miedo. Y Otamendi no es Batshuayi, seamos serios. Busquen otra excusa.



Cara del Real Madrid

A poco que haya una polémica que salpique al Atlético de Madrid y al Valencia CF, a los colchoneros se les pone cara de Real Madrid. No me canso de repetir que la gestión del Valencia CF con el tema de Rodrigo ha sido mala pero solo hace unos días que se cerró el mercado y desde la capital ya dicen que Rodrigo está triste por no haber fichado por el Atlético y que Gil Marín se plantea ficharlo en el mercado de enero. A ver, el Atlético tenía un acuerdo con Peter Lim para fichar a Rodrigo por 60 millones, mareó al futbolista todo lo que pudo y más, y luego resultó que no tenía el dinero e intentó ficharlo con 'pagarés de ya te veré'. El equipo del pueblo haría bien en marear menos la perdiz y si quiere a Rodrigo, que enseñe la pasta. Lo más gracioso es que amenazan con denunciar a todo el que les fiche un jugador, como si ellos fueran perfectos y no hubiesen incumplido jamás una ley. Todavía me acuerdo de lo de Hacienda.