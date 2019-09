La tierra es plana, estoy convencido

Hay gente que vive convencida de que la tierra es plana, y los hay que siguen pensado que Dios creó la tierra y al hombre, y reniegan de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Y no solo lo creen, están además, absolutamente convencidos. Digo esto porque una cosa es saber algo con absoluta certeza, y otra estar absolutamente convencido de ello. Es muy diferente. Marcelino dice que está absolutamente convencido que su destitución es por ganar la Copa pero no lo sabe, de hecho hasta admite que no le han dado explicación alguna. Esto es lo que no me ha gustado de la rueda de prensa de despedida de Marcelino, y si hago como él, aunque no lo sepa, puedo decir que estoy absolutamente convencido de que lo ha dicho para hacer daño. Es tan grave decir que te han tirado por ganar la Copa que para decirlo hay que saberlo, no vale con estar convencido de ello. De Marcelino me gusta que cumple objetivos y ha ganado un título, que es lo que importa en el fútbol, pero no me gusta 'su ombligo'. Eso sí, me gusta más su rueda de prensa que la del Valencia CF, el asturiano es honesto consigo mismo porque dice lo que cree, a pesar de que me queda la sensación de que ha desperdiciado una bonita oportunidad de irse por la puerta grande. Eso sí, repito que ha sido fiel a sí mismo y hay que agradecérselo a todo aquel que lo haga cuando se pone delante de un micrófono. Del Valencia CF nada sabemos, y esto contribuye a la confusión. Lo que ha dicho Marcelino exige una respuesta que dudo tengamos. ¿Callar es otorgar? Me toca las narices que el Valencia desprecie la Copa o cualquier título, pero no es la primera vez que pasa. Que le pregunten a Llorente y a Emery. Puedo llegar a entender que un gestor del club quiera antes jugar la Champions que ganar la Copa porque él procesa números, pero si el Valencia CF existe es porque tiene una masa social detrás, esa que cantó aquello de «quiere la Copa, Mestalla quiere la Copa», y todo aquel que gestione sin tener en cuenta la grada de Mestalla, será pasto de ella. Por otra parte, entiendo que haya aficionados que en la medida de sus posibilidades intenten movilizarse contra Peter Lim, pero diré dos cosas. Hace falta dinero y también una alternativa seria. Por último, no olvidemos que esto es fútbol y la clave de todo es ganar, y de momento, tenemos un entrenador campeón en la calle y un entrenador novato en el banquillo. Me ha gustado una cosa de Celades: «Hoy no juegan ni el Valencia CF de Marcelino ni el de Celades, juega el Valencia CF». ¡Suerte!



