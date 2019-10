Mateu Alemany se queda en el Valencia CF. No se sabe hasta cuándo y en principio como mucho hasta junio del año que viene, pero viniendo de donde venimos, casi no quiero saberlo. Me conformo con el presente. No está el proyecto como para pensar a medio plazo. Con que vayamos superando los problemas diarios nos sobra. Es lo que hay. En nuestra montaña rusa de cada semana, hoy vivimos en la cresta de la ola por la gratificante victoria en San Mamés. Fue un partido tras el que podemos afirmar de manera sosegada y firme que Celades no es Gary Neville y eso es mucho afirmar porque ya se sabe a dónde nos han llevado algunas decisiones del propietario, pero ojo, por muy interesante y hasta valiente que parezca como entrenador -y no niego que lo parezca-, sigue siendo un inexperto llevando un barco muy grande. Seré directo: amigo Celades, te ha tocado la lotería porque ya no estás solo. Si el entrenador del Valencia CF es inteligente, aprovechará la oportunidad y verá en Mateu el interlocutor ideal para solucionar problemas del día a día, crecer y mejorar. Y se dará cuenta de que tiene un director general que asumirá mucha de la presión que hasta ahora cae sobre él. Sinceramente, en estos momentos y después del lógico revuelo tras el cese de Marcelino, no veo mejor paraguas para el entrenador que Mateu sacando el capote y toreando periodistas -a mi el primero, que conste- al tiempo que convence a los aficionados. Celades tiene un compañero de viaje que sabe de fútbol y sobre todo que es leal al club. El fútbol y el Valencia CF tienen estos caprichosos giros del destino. Tan caprichosos, que estoy convencido de que ahora mismo el técnico andorrano no es capaz de calibrar cuánto le puede beneficiar esto en su corta carrera como entrenador. Que Mateu sea su director general en su primera aventura en la élite hará de él mejor técnico. Hoy está más cerca del éxito que ayer. Albert, sé listo y aprovéchate de Mateu, exprímelo. A poco que los dos, Mateu y Celades, congenien y trabajen juntos de manera profesional, quien sale beneficiado es el equipo y por extensión los aficionados, porque esto del fútbol se inventó para ver a tu equipo ganar partidos. Del proyecto ya hablaremos, ahora hay muchos partidos que ganar. PD: Albert, el peso, vigila que no se relajen con lo del peso. PD II: La pelota está en el tejado de Meriton de nuevo, Mateu olvida el pasado reciente y se queda para trabajar. Y para que la cosa funcione la palabra clave es respeto. Lo que no hubo en verano.