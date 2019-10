Perder 0-3 en casa no es mala suerte

El Ajax es un excelente equipo pero se le puede ganar. Eso sí, para ello han de pasar cosas que ayer no pasaron. Se puede resumir en que las ocasiones que tengas las tiene que meter porque, con todos los respetos, los holandeses no son el Athletic. Si además, resulta que en vez de suerte tienes mala suerte, pues apaga y vámonos. Fallas un penalti con 0-1, y te meten el 0-2 después de una clara ocasión de gol. Para colmo, a pocos minutos del final de la primera parte, cuando estás a tiempo de meterte en el partido, tiras una al palo. Pero ojo, no todo es mala suerte. Cillessen puede hacer algo más en el primer gol y tal y como dijo Pablo Leiva en la retransmisión del partido en la 97.7 Radio, el movimiento que hizo Ziyech en el 0-1, posicionarse hacia adentro y golpear con la izquierda es clásico en él y nadie le salió al encuentro. Lo hizo una vez y fue gol y lo hizo otra vez y estrelló la pelota en el palo. Luego llega la segunda parte, empiezas otra vez chisposo y animado y las dos ocasiones que tienes tampoco las metes y pasó lo que nos todos temíamos que podía pasar, que llegó el tercero. Me atrevo a decir que el 0-2 de la primera mitad es injusto pero el 0-3 ya es otra cosa. Si te meten tres en casa lo que tienes que hacer es pensar qué has hecho mal y no apelar a la diosa fortuna. Lo diré de otra manera: menos mala suerte y haber metido las ocasiones. Dicho todo lo anterior, es momento de nombres propios. Empezamos por Guedes. Esperaba que demostrara que tiene hambre de gloria en Mestalla pero me quedé con las ganas. Y eso que el entrenador le dio un partido muy importante. Me preocupo. Primera parte aceptable. Celades. Albert, el Ajax le dio 'un sobo' al Valencia CF pero lo que vi me sirve para afianzar mi creencia de que con 4-4-2 mejor que con 4-3-3. Ya inventaremos otro año. Ferran. Va sobrado de confianza, la que no tenía con Marcelino y esto no es ventajismo, es información. Espectacular. Por último, y a pesar de que lo conocemos todos, me sorprendió el Ajax, pegajoso, valiente, rápido, te estresa en la salida de balón y letal. Equipazo. Gran partido pero prefiero jugar mal y ganar. PD: Varios aficionados se quejan de que en el sector 2017 se venden entradas de aficionados rivales, y hay partidos en que lo pasan mal. Me cuentan que ayer hasta llegaron a las manos y se vivieron situaciones desagradables. No sé cómo se puede solucionar -me dicen que son entradas de cortesía- pero esto seguro de que con buena voluntad por parte del club algo se podrá hacer. La afición es sagrada.