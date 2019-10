El equipo está por encima de Anil Murthy

El presidente del Valencia CF ha pedido perdón al valencianismo por sus gestos en Mestalla? No. Ha pedido perdón por sus gestos en Mestalla a la Agrupación de Peñas. ¿Debe el presidente del Valencia CF pedir perdón de manera pública a todos los aficionados del Valencia CF? Sin duda. Quien lo quiere entender lo entiende. Luego está lo que piense cada uno de que el presidente del Valencia CF pida perdón a la Agrupación, al valencianismo en general o al Papa.

Habrá a quien le parezca bien el perdón y habrá quien no le perdone, pero no deja de ser curioso que se machaque al presidente de la Agrupación de Peñas porque no se pronuncia cuando el entorno del club es un polvorín, y cuando se pronuncia lo linchan. Conclusión, lo que querían era que el presidente de la Agrupación de Peñas dijese lo mismo que dicen ellos, es decir, 'foc a la barraca'.

Aquí cada uno es libre de pensar lo que le dé la gana pero respetemos al que no piense lo mismo que nosotros. Dijo la biógrafa de Voltaire «estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo», y estaría bien que lo tengamos en cuenta porque es triste comprobar que ponemos más el acento en la opinión que nos separa que en aquello que nos une, que es el cariño por el Valencia CF. Estos días he leído en redes sociales a algún aficionado que quiere que el equipo pierda para que se monte el pollo total en Mestalla y Meriton se marche. Jamás haré fuerza para que el Valencia CF pierda pero para gustos colores. Pese a todo, me atrevo a decir que los aficionados que están dispuestos a 'aplaudir' una derrota del Valencia CF no son mayoría, por más que muchos en el 'entorno' pican piedra diariamente porque 'les interesa' que arda la falla -a estas alturas todos sabemos quiénes son-. Creo que lo mejor que le ha podido pasar a Meriton es que Mestalla le plante cara porque les obliga a medir mejor el siguiente paso a dar -cosa que no hacen desde verano-, y eso les acerca más al acierto.

Y creo que la afición ha de seguir en esa línea fiscalizadora porque quien sale beneficiado es el Valencia CF. En ese sentido, el ejercicio de madurez el día del Alavés al protestar cuando el partido estaba parado por una bajada de tensión eléctrica es la gran metáfora de una idea madre en la que creo que hay que avanzar: El equipo está por encima de Anil Murthy. Él está amortizado y si sigue en el cargo es por orden de Peter Lim. Un día se irá y nosotros seguiremos aquí, opinando y divididos, porque lo nuestro no es trabajo, es sentimiento. Que no gane el odio.

