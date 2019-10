¿Quién trabaja en el recambio de Parejo?

Como periodista no seré yo quien diga que no es importante la comunicación, y menos en un club de fútbol. Y menos en el Valencia CF, cuyos aficionados son -y somos- traqueros y ruidosos y cuyo entorno convierte -yo el primero- en razón de vida o muerte lo que en otros sitios pasa desapercibido. Y menos en este Valencia CF de Peter Lim que es capaz de cargarse de un plumazo un proyecto ganador. Si despides a un entrenador por malos resultados hacen falta pocas explicaciones porque la evidencia sobra. Si despides a un entrenador que ha cumplido los objetivos y además te ha hecho campeón de Copa, tienes que atinar más en lo que dices, y atinar supone acertar en lo que dices y cuándo lo dices.

Las explicaciones de Meriton por boca de Murthy sobre la salida de Marcelino son claras, -otra cosa es que te gusten-. Dijo el presidente que lo cesan por rajar de Lim en ruedas de prensa. Tal cual. Si la versión al cese de Marcelino la das en una autoentrevista y tardísimo, lo más lógico es que montes un pollo porque devuelves a la actualidad algo que estaba superado. Repito, no se monta un pollo, lo montas tú como club. Pero finiquitados ya Marcelino y Pablo Longoria -de cuyo despido nada dijo Anil Murthy en su autoentrevista-, y a punto de formalizarse la salida de Mateu Alemany, ahora queda saber hacia dónde va el club. En cuanto sepamos quién es el elegido para suplir al director general, ya sea de director deportivo o con cualquier otro cargo, podremos medir por primera vez las intenciones de Peter Lim más allá de lo que dice el presidente. En este sentido, es mejor que hagamos caso a lo que hacen que no a lo que dicen. La comunicación del Valencia CF es un desastre pero me sigue importando más el proyecto porque esto es fútbol. Y al respecto, desconfío de lo que pueda llevar entre manos Peter Lim, porque los precedentes obligan a desconfiar. Hasta me he acostumbrado a que la comunicación del Valencia CF sea pésima, pero me niego a acostumbrarme a que el club esté parado desde el punto de vista de la planificación deportiva.

En SUPER ya denunciamos a principios de septiembre que el Valencia CF empieza a llegar tarde para las renovaciones de Carlos Soler y Ferran Torres, y ahora el tercer portero del Valencia CF, Cristian Rivero, en unos meses queda libre. Otro ejemplo: Celades el pasado día seis: «Me gustaría tener otras alternativas a Parejo, pero es difícil de encontrar». ¿Quién está trabajando en esto? Eso es lo que me preocupa. Hay demasiada improvisación.

