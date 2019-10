Gonçalo tiene la solución al caso Guedes

Tan poco estamos hablando de fútbol en los últimos meses, que se me hace bola. Quiero decir que uno ha de hacer un esfuerzo para sentarse frente al ordenador y dejar de pensar en Marcelino, Mateu, Anil Murthy y Peter Lim. Y pensando y pensando he llegado a Guedes. El Valencia CF lo necesita. Sean cuales sean los objetivos deportivos que tenga que cumplir este equipo, estará más cerca de lograrlos si tiene al portugués en plenas facultades. Ha pasado de héroe a villano en unos meses pero el fútbol tiene esto. Si quiere dar el salto a futbolista de primer nivel del panorama europeo -condiciones tiene-, ha de ser superando situaciones como la que vive ahora.

El fútbol ha puesto a prueba a Gonçalo, que es el primero que ha de dar un paso al frente. A partir de ahí, es Albert Celades quien debe encontrar la fórmula para recuperarlo. Tal y como está el portugués no creo que haya una pócima mágica que lo transforme de un día para otro en lo que fue hace ahora dos años, al contrario, será algo de poco a poco, de pequeños pasos adelante. Nada puede hacer nadie si él no da un paso adelante, nada puede hacer nadie si él no es consciente de que ha de empezar de cero y, desde la humildad, trabajar para lograr pequeños avances. Y nada gana si comienza a pensar que hay una conspiración en su contra. Lo hacemos todos, y es hasta humano, pero ahí no está la solución. No sé si Guedes busca culpables fuera, sé que la manera de superar los problemas está en ser sincero con lo que uno está haciendo. Si te miras al espejo fijamente y tienes la conciencia tranquila, puedes pensar en qué hacen o dejan de hacer los demás, pero la solución ha de empezar por uno mismo.



Jaque mate de rebote

Pues el plan es Celades y el equipo. Ahora mismo el Valencia CF no tiene previsto presentar una estructura con una, dos o tres caras nuevas que sean la imagen del nuevo proyecto y se pongan a trabajar pensando en el medio y largo plazo. Te puede gustar o no pero tiene una parte maquiavélica, los que quieren derrocar a Peter Lim sin poner un duro, que sean valientes y sigan pidiendo a los aficionados que acudan a Mestalla con el ánimo de reventarlo todo. Lim no vende y Anil se queda, por lo tanto, tendrán que descararse y pedir que se pite al equipo en cada partido desde el primer minuto porque la única manera de llegar al caos es desde el fracaso deportivo. Tengo claro que el plan no es tan retorcido pero oye, es de jaque mate. ¿Se atreverán? Los veo capaces.

