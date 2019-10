Ojalá el problema fuera Thierry Correia

Que Celades no termina de darle claridad al equipo es evidente, pero si el Valencia CF está en zona de nadie, mareado o como queramos llamarlo, tiene más que ver con las decisiones de Lim, sean cuales sean los motivos, que con las decisiones del actual entrenador, que por otra parte si acierta más tampoco pasa nada. La sangría defensiva es preocupante y ahí están los datos de las veces que le han disparado a gol en los últimos partidos. 57 entre Pamplona y Lille, por nueve disparos a la portería contraria. Tremendo. Pero más allá del equipo, el Valencia CF no es en estos momentos un club con una estructura estable y lo podemos pintar del color que queramos, pero la inestabilidad genera inestabilidad, a no ser que tengas a Rafa Benítez de entrenador, y a tipos como Ayala, Baraja, Abelda, Cañizares o Carboni.

Y no, el Valencia CF ahora no tiene nada que se la parezca. Al contrario, tiene un entrenador inexperto que no puede generar por sí mismo esta estabilidad. Acudo a unas declaraciones que Carlo Spinola recuperó en redes sociales. Son de Giorgio Chiellini, veterano defensa de la Juventus de Turín que ha jugado más de 500 partidos de Liga con la Juventus y más de 100 con la selección italiana. Esto dice: «En un club lo más importante es el presidente, luego vienen los directivos, el entrenador y los jugadores. Los equipos con éxito son estables, transmiten seguridad, invierten y aguantan la emotividad, no existe un club exitoso sin estas características». No las tomo como una referencia hacia el presidente del Valencia CF en concreto, las tomo como una referencia a una estructura, a un proyecto. Cuando Chiellini dice que los clubes con éxito son estables y aguantan la emotividad, es una clara referencia a Mateu Alemany apoyando a Marcelino la temporada pasada cuando peor pintaba el asunto. Mateu no se dejó llevar por la emotividad y decidió basándose en parámetros fríos. Y no, no estoy aquí para remover el pasado en plan 'viuda de Mateu', prefiero mirar hacia adelante por más que el presente apena hasta un optimista por naturaleza como yo. Asumo que los resultados mediatizan los análisis, esto es fútbol, por eso creo que en días como estos, cobra fuerza aquello de 'quien tiene una idea tiene un tesoro'. Tal vez el Valencia CF tenga una idea -un plan- y nadie lo sepa, de hecho me encantaría que fuese así, pero en estos momentos, la mejor manera que tengo de resumir cómo está el equipo es esta: Ojalá el problema futbolístico del Valencia CF fuera Thierry Correia.