Una despedida para Mateu Alemany

Si no hay un cambio que nadie espera, Mateu Alemany dejará de ser el director general del Valencia CF el próximo jueves 7 de noviembre, y por lo tanto, el de este miércoles ante el Sevilla, será su último partido en la entidad. Hace tiempo que renuncié a tener razón y me limito a dar mi opinión, así que cada uno haga lo que considere, pero, aunque él no acuda al estadio, creo que es buen día para que se lleve el cariño de aquellos que se lo quieran mostrar porque hizo del Valencia CF un club serio y del que todos, de una manera u otra, nos hemos sentido orgullosos alguna vez en estos últimos años. Mientras escribo esto no puedo dejar de recordar la noche de la Copa, y que cuando llegué a casa me senté a cenar solo ante la televisión a ver una y otra vez los goles del partido. Me tomé un par de cervezas tranquilo, relajado, feliz, saboreando el momento convencido de que mi padre estaba arriba tirando tracas en la plaza del pueblo. Él tiraba una carcasa por cada gol del Valencia CF y una traca por la victoria. Con Mateu volvimos a ser serios y a ir con la cabeza alta porque era un orgullo decirle al mundo «yo soy del Valencia CF». Y me acuerdo de nuevo de cómo, con los ojos a punto de desbordarse, intenté responder al mensaje de un amigo que sigue luchando y nos ha prometido no rendirse: «Carlos, hoy me he acordado yo de ti porque sé que eres una persona feliz». No sé que pensará Mateu, pero seguro que le gustará que el de su despedida sea un día bonito en el que el equipo que él ha montado, reciba el apoyo de los aficionados para lograr la victoria.



Lo del director deportivo

Habrá quién no me quiera entender pero Anil Murthy no es el director deportivo del Valencia CF. Es el presidente, del cual ya he dicho y escrito que como representante de los valencianistas está amortizado tras lo que hizo durante el partido ante el Alavés. Hay un técnico que se ocupa ahora de afrontar algunas situaciones del primer equipo y se llama Jorge López. ¿Me gusta? En absoluto. De hecho, llevo semanas diciendo que de todo lo que está pasando lo más grave es que después de descabezar un proyecto deportivo que dio resultados, el Valencia CF no tiene plan. Y lo que es peor, el plan es crear una estructura para los meses de febrero y marzo. Eso es lo que hay que criticar porque significa que en las últimas semanas no ha sido capaz de convencer a nadie para que asuma el cargo de director deportivo y que ahora, se pone a buscar de nuevo. Hay tanto que criticar, que no hace falta que estiremos chicles y argumentos para estresar más al personal.

