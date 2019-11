El último servicio de Mateu al Valencia CF, no a Meriton

Con la salida de Mateu Alemany se confirma el adiós a un proyecto que yo mismo creí el más estable que había tenido el Valencia CF en muchos años. ¡No me llames iluso! Y lo peor es que el proyecto ha sido dinamitado desde dentro. Ya he dicho alguna vez que lo que hay detrás es un cambio de modelo que se resume en que ahora Peter Lim quiere tener voz y voto en los fichajes. Pero no es mi intención volver a retozar entre reflexiones ya hechas y sabidas, porque hasta que se demuestre lo contrario, lo normal es que pensemos que el nuevo director deportivo que venga no tendrá el poder de decirle a Lim que hay que fichar a Pepe y no a Paco, a pesar de que sea Lim quien propone el fichaje de Paco. Ese es el cambio sustancial que supone la salida de Mateu. Pero avancemos, que la semana que viene tendremos jugo del bueno porque el ya ex director general del Valencia CF va a dar una rueda de prensa para despedirse del club de Mestalla y sobre todo, para despedirse de los aficionados. Y la pregunta es, ¿qué debe hacer Mateu Alemany?



Defender al VCF

Seré directo. Creo que Mateu tiene la posibilidad de hacerle un último servicio al Valencia CF, pero cuidado que eso admite matices. Muchas veces me he hecho esta pregunta: ¿Qué es defender al Valencia CF? La pregunta se fundamenta en que a menudo, criticar al Valencia CF, o mejor dicho, criticar a los dirigentes del Valencia CF que lo están haciendo mal, o muy mal, es defender al Valencia CF. Y así lo creo siempre que se haga desde la opinión y no desde el interés. Y al contrario, no criticar nada o aplaudir todo a veces puede ser negativo para el Valencia CF. Por eso es digno de aplaudir el papel fiscalizador que a menudo asume la grada de Mestalla, que por otra parte ha demostrado ser suficientemente madura como para no dejarse embaucar. Sigamos. Llegados a este punto, ¿qué más puede decir Mateu Alemany que no sepamos ya? Dicho de otra manera, ¿es necesario que Mateu reviente la falla en rueda de prensa para que se demuestre la sinrazón de las decisiones de Meriton? Francamente creo que no es necesario. Podrá aportar más ruido, decirlo más alto, con otras palabras o contar datos jugosos, pero no añadirá más sustancia a la creencia generalizada de que Meriton toma decisiones caprichosas. Y ahora es cuando me reitero: Si Mateu carga contra Anil Murthy y Peter Lim, ¿conseguirá que el valencianismo en general o algún valencianista en particular se cambie de bando y pase de ser 'pro Lim' a ser 'anti Lim'? Pues no, porque en ese sentido, en ese juego de bandos, ya está todo el pescado vendido. Y mira que habrá gente calentándole los cascos a Mateu para que cargue como una hiena contra Murthy y contra Lim porque creen puede ser la dentellada definitiva, pero haría bien en pensar que quienes le dicen eso, piensan en su propio interés y no en el de Mateu, ni tampoco en el del club.



Que no gane el odio

Cada uno ve las cosas de una manera, pero ya bastante hablan por Meriton las decisiones de Meriton, por lo tanto, creo que el último servicio que Mateu le puede hacer al Valencia CF, que está muy por encima de Meriton, es ser elegante y no intentar enturbiar lo que Meriton enturbia en su proceder. Tiene la oportunidad de tener la clase que algunos no han tenido, y sobre todo, agradecer al Valencia CF y a sus aficionados lo mucho que le han dado. Mateu está abrumado por el cariño que los valencianistas de a pie le han hecho llegar cada día, y es a ellos a quien se debe. Meriton, aunque dueño por orden del dinero, es lo de menos en esta historia. Están, pero como si no estuvieran. Mateu, que no gane el odio.

