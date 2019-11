La cantera y competir en Champions

Mateu puso el dedo en la llaga y lo hizo de manera reiterada. Su gran problema en el Valencia CF -y el de Marcelino- ha sido la comunicación con Peter Lim. O mejor dicho, lo que ha supuesto su salida del club ha sido que él no controlaba la comunicación con el propietario. Esa es la gran crítica del ya ex director general al presidente del Valencia CF, Anil Murthy, que es quien tiene la comunicación directa con Lim. Alemany no despeja la duda de si el problema estuvo en que algunas cosas Murthy no las comunicaba de manera correcta porque le daba la gana, es decir, con mala idea para perjudicarles a él y a Marcelino, o si se trataba de que el presidente no está preparado desde el punto de vista futbolístico para transmitir algunas situaciones, como por ejemplo que cuando un vestuario se conjura para ganar la Copa del Rey, lo mejor que se puede hacer es potenciar esa conjura y tratar de aprovecharla para lograr otro tipo de objetivos deportivos porque nada hay mejor que un vestuario unido en pos de un objetivo. Porque, efectivamente, Anil Murthy no está preparado para comprender y transmitir algunos conceptos futbolísticos. Es lo que hay. Alemany podría haber insultado o gritado, o incluso fabulado como hizo Marcelino cuando dijo que lo echaron a la calle por ganar la Copa, pero optó por ser elegante y en esto salen ganando él y el Valencia CF. Alguno se habrá quedado decepcionado porque esperaba que Alemany reventara a Peter Lim y a Anil Murthy, pero la realidad es que Mateu ha tratado de no hacer daño al Valencia CF en su salida, a partir de ahí, uno puede creer que se equivoca o que acierta, pero eso ya forma parte de la opinión. La mía es muy clara, creo que Alemany acierta al irse de manera elegante. Por otra parte, estoy muy de acuerdo con las palabras de Mateu sobre la cantera; te sirve para apuntalar un proyecto y es vital para tener un equipo ganador y con alma, pero solo con cantera no compites en Champions. Por eso, lo que me preocupa es que, dado el desconocimiento del fútbol de verdad que tienen Peter Lim y Anil Murthy, y dado el actual precio de la carne de futbolista, crean que todo el campo es orégano y que todos los años pueden salir de Paterna futbolistas como Carlos Soler, Gayà, Kangin o Ferran, y que no hay problema en vender y vender, porque la Academia es una fuente inagotable de futbolistas. Me preocupa seriamente que piensen que ahora, la fábrica de engorde es Paterna. Y con todos los respetos, eso no es un proyecto ganador, es otra cosa.

