Mucha hipocresía con el Valencia CF y la Supercopa de España

Le pedimos al Valencia CF que no se presente a la Supercopa de España porque se juega en Arabia Saudí donde no se respetan los derechos fundamentales de las personas. Le pedimos al Valencia CF que cambie el mundo pero no nos lo pedimos a nosotros mismos ni tampoco se lo pedimos al resto de España o del mundo. Mola decir que el Valencia CF renuncie a un título mientras el AVE a la Meca, obra faraónica que costó unos 6.700 millones de euros, lo han construido empresas españolas. Mola decir que el Valencia CF cambie el mundo pero para ello, deberíamos asegurarnos que ninguna empresa o institución española tenga relación alguna con países en los que no estén garantizados los derechos humanos. Cuando pase eso, linchemos al Valencia CF, mientras no pase eso, o linchamos a todos o no linchamos a nadie. En 2022 se juega el Mundial de Fútbol en Catar. Sé que Catar no es Arabia Saudí, pero ¿se cumplen a rajatabla los derechos humanos Catar? ¿Dónde ponemos la frontera de lo que es inmoral y lo que no? Y sobre todo, ¿quién decide esa frontera? ¿Alguien pedirá que la selección española se plante y no vaya a competir el Mundial de Catar? ¿La selección española no tiene que cambiar el mundo? Sobra hipocresía y siempre paga poca ropa.