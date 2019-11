¿Han de ser Soler y Gayà los referentes?

Me van a perdonar por volver a utilizar unas palabras de Mateu Alemany para proyectar el futuro del Valencia CF, pero resulta que es el referente más cercano que tiene el club de Mestalla en materia de planificación deportiva y encima lo hizo bien. Conste que no lo hago con la intención de sacarle un ojo a nadie, solo trato de arrancar de un punto de partida que me parece coherente para llegar a una conclusión. Y dijo Mateu el día en que se despidió del Valencia CF que él se tomó la molestia de leer la historia del club y se dio cuenta que cada vez que ha tenido un equipo competitivo que ha luchado por títulos y los ha ganado, había una base de futbolistas formados en casa. Ni falta hace que recordemos los nombres. De hecho, y casualmente, el último Valencia CF campeón tiene también jugadores formados en casa que cuando llegó la hora de la final de la Copa, le dieron alma al equipo porque llevaban toda la vida esperando un momento como aquel de Sevilla.

Y sí, me refiero, lógicamente, a Carlos Soler y Gayà. De por medio tenemos la apuesta decidida del club por la cantera, que lo dice su presidente Anil Murthy cada vez que tiene la oportunidad y a tal efecto, entre otras cosas, a Marcelino se le puso fecha de caducidad como entrenador del Valencia CF el día que sus visión de los canteranos -concretamente Kang in y Ferran- no coincidía con la de Peter Lim. Ojo con esto. Al respecto, ya he manifestado mi temor a que, dado el desconocimiento del fútbol de verdad que tienen Anil y Peter Lim, estén convencidos que todas las temporadas de la Academia del Valencia CF vayan a salir futbolistas como Soler, Gayà, Kang in o Ferran, y claro, como todo el campo es orégano, pues vamos a fabricar y a vender. Repito, eso me preocupa.

Y no, la cantera te da muchas cosas pero solo con cantera no te conviertes en un equipo que aspira a ganar al Chelsea y meterse en octavos de final de la Champions. Ahora el Valencia CF tiene enfrente una renovación que afrontar, la de Carlos Soler -y las de Ferran y Kang in también, lógicamente- y dependiendo de lo que haga o intente hacer, sabremos a dónde quiere ir. Lo diré con otras palabras, si el Valencia CF es consciente que ha de cimentar su futuro en que futbolistas como Soler y Gayà sean el alma del equipo y la representación del club cada vez que se pongan la camiseta, significará que Meriton ha entendido algo. Si los miran y ven ellos posibles negocios a futuro, malamente. Nadie mejor que Soler y Gayà para que en el vestuario se respete al Valencia CF. No es cualquier cosa esto que digo.