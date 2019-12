El VAR y otras tomaduras de pelo

Antes ha ganado el Valencia CF un partido en el Ciutat de València al Levante UD que hemos visto la repetición del gol que le anularon a Rodrigo ante el Villarreal. Que me desmienta alguien -estaría encantado-, pero creo que el de Rodrigo ante el Villarreal CF es, desde que existe el VAR, el único gol anulado cuya imagen o repetición no se ha visto en público. ¿Se imaginan que habría pasado en este país si esto sucede con un gol que le anulan, por ejemplo, a Vinicius? Repito, ¿se imaginan que le anulan un gol a Vinicius y el VAR no lo revisa y tampoco se hace pública la imagen del supuesto fuera de juego? Repito, ¿se imaginan que le anulan un gol a Vinicius y el VAR no lo revisa?

No, no se lo imaginan. Primero porque Vinicius no habría disparado entre palos y por lo tanto no habría sido gol, y segundo porque si el árbitro de campo y el del VAR hubiesen tenido las narices de anularle al Real Madrid un gol de Vinicius, habría sido previa exposición pública en el Museo del Prado, en la Moncloa, la Zarzuela, en la Torre Eiffel, Las Torres Kio y hasta en la Estatua de la Libertad. ¡Que todo el mundo vea que era fuera de juego! Y ganó el Valencia CF en el Ciutat al Levante UD no sin que antes el VAR acaparase su dosis de protagonismo otra vez. ¡Qué curioso! El penalti que le pitan al Valencia CF ante el Levante UD es una auténtica vergüenza. Y digo más, teniendo en cuenta que la norma dice que en caso de zancadilla cuenta el momento en el que se produce el primer contacto, que me expliquen para qué narices sirve el VAR. Si con todo el tiempo del mundo y pudiendo ver la imagen repetida cuantas veces haga falta, Del Cerro Grande -que era el árbitro de VAR- no es capaz de ver que el primer contacto es fuera del área, ¿para qué ha venido la tecnología al fútbol? El otro día le retiraron una tarjeta amarilla a Aleix Vidal -jugador del Alavés- porque supuestamente se tiró en el área del Real Madrid cuando la realidad fue que le habían hecho un penalti clarísimo, que, obviamente, el VAR no señaló. Alavés y Real Madrid empataban a cero en ese momento y el partido lo terminó ganando el equipo de Zidane 1-2. Todo en orden.

¿Y cuándo fue la primera vez que el VAR no le sirve al operador de televisión una imagen polémica y por lo tanto el operador de televisión, con el partido en marcha, emite una imagen que no es aquella en la que el árbitro del VAR se ha basado para tomar una decisión? En un partido del Valencia CF. ¿Y a quién beneficiaba el supuesto error? Al Valencia CF. Todo en orden. PD: ¿Había nombrado el penalti de Cucurella en Mestalla que el árbitro y el VAR no pitaron? No, no lo había nombrado. Pues eso, todo en orden.

