Ahora lo más inteligente es fichar

La acción reacción que he visto en el Valencia CF me ha gustado bastante. En los últimos días los hechos se han sucedido en cascada y es buena señal. Vayamos por partes. Sé que soy un poco cansino pero vuelvo a lo mío: hay que hacer más caso a lo que hacen los entrenadores que a lo que dicen. Y Celades ha estado mucho tiempo haciendo unas alineaciones en las que pide a gritos un lateral derecho. No hay que ser un lince para llegar a la conclusión que quiere uno porque, sin ir más lejos ante el Real Madrid, se vio obligado a hacer malabarismos. Y de repente llegan las semanas previas al mercado de invierno y el Valencia CF no tiene director deportivo y por lo tanto la figura emergente es Celades porque con él al mando el equipo se mete en octavos de final de la Liga de Campeones. Junto a él trabaja Jorge López, que ha sido nombrado recientemente como 'coordinador del área técnica del primer equipo'. Conclusión, se va a hacer lo que diga Celades. Avancemos. Con el partido del Real Madrid en Mestalla Peter Lim llega a València y el lunes por la mañana se reúne con... ¡Celades! Antes de la reunión y en la rueda de prensa posterior al partido contra los blancos al técnico le preguntan hasta tres veces por posibles refuerzos y las dos primeras cuestiones las esquiva diciendo que está encantado y feliz como una lombriz con la plantilla que tiene, pero a la tercera no puede esconderse más: «¿Qué le diría a Lim si le preguntara por reforzarse en el mercado de invierno?», le preguntan. El técnico se arranca con un «estamos muy contentos con la plantilla» porque los entrenadores son muy cuidadosos de no revolver el gallinero -en eso Marcelino llegó a ser obsesivo después de que el sueldo y el peso Batshuayi le pusieran el vestuario patas arriba-, pero luego se echa al monte como Pasos Largos y añade «pero estamos abiertos a mejorar las cosas. Hay gente del club que sigue a los jugadores y cuando creamos que hay una buena opción tenemos que estar abiertos». Pero espere, que hay más, porque tras la reunión entre Lim y Celades el presidente Anil Murthy habla ante la prensa, y cuando le preguntan si puede haber fichajes de invierno dice «es posible». También habla de retoques porque «entramos en enero y hay que trabajar». Blanco y en botella. De todo, me gusta ver actividad, me gusta que haya intención de mejorar la plantilla porque los retos que tiene por delante este equipo son muy atractivos. Ahora, lo más inteligente es invertir y si hace falta arriesgar. El futuro está ahí.

Más opiniones de Carlos Bosch