Lato y la fábrica de vender futbolistas

Mira por dónde pero el Valencia CF que nos queda tas las traumáticas salidas de Mateu Alemany y Marcelino va dando pistas. De entrada tenemos que el hombre fuerte en el club en materia deportiva es Celades, y que junto a él trabaja Jorge López de forma oscura, dicho esto sin retranca. De ahí se deduce que tras las experiencias de Mateu y Marcelino, dos figuras poderosas acostumbradas a manejar el poder y que de hecho llegaron con la garantía de que iban a ejercerlo, el club apuesta ahora por otro tipo de perfiles. Lo fácil es decir que ahora se busca gente que 'pegue la cabotà', es decir, que trague con lo que diga el dueño pero ahí están las decisiones que ha venido tomando Celades para demostarnos que no es así, que es simplemente otra manera de trabajar. ¿Cuál es la mejor? Pues sobre la teoría todos los modelos son buenos y en la práctica todos pueden ser malos si al frente de ellos pones a gente que tome malas decisiones. En este sentido el modelo anterior fue bueno porque logró resultados y sobre todo cimentó un proyecto deportivo que el nuevo modelo ha de mantener y sobre todo ha de mejorar. Ese es el gran reto del nuevo Valencia CF que tiene a Celades como figura más icónica.

ero este nuevo modelo nos está enviando otros mensajes. El caso Lato, sin ir más lejos. He sido el primero en dudar de si la apuesta de Lim por la cantera obedece a un intento de fabricar futbolistas y venderlos, pensando que juadores como Ferran, Kang in o Carlos Soler, se pueden fabricar como churros. Pues bien, lo que ha hecho el Valencia CF con Lato viene a decirnos que su apuesta por la cantera no va por ese camino, al contrario, si fuese así, ¿qué dinero le puedes sacar a un jugador que no juega en el PSV? Es decir, si la apuesta fuese únicamente la de 'fábrica de hacer jugadores para vender', te desentiendes de Lato y te centras en los siguientes canteranos. Buscarle un equipo a Lato es una manera de decirle a los futbolistas jóvenes que si eres valiente puedes jugar en el Valencia CF. Que todos no pueden ser como Ferran o Kang in. Me da la sensación de que el Valencia CF ve en Lato la ilusión de un jugador valenciano que quiere triunfar en su equipo, y está dispuesto a darle más oportunidades. Es evidente que en estos momentos Soler, Gayà y Ferran son los mejores embajadores que tiene el Valencia CF, pero con este movimiento que hasta me atrevo a calificar de 'cariñoso', el club nos da una pista de hacia dónde quiere ir. Esperemos que sea verdad.