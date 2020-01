Celades y las lecciones para pasar página

Podemos decir con cierta tranquilidad que Celades quiere contar con Garay la temporada que viene y ha dado el visto bueno a su renovación. Teniendo en cuenta que es el entrenador, lo que ha dicho sobre la situación del argentino es mucho decir. Y teniendo en cuenta que no pisa charcos y suele medir mucho todo lo que dice, Celades no admite en público que ha hablado con Garay para después añadir "ahora lo ideal es que se solucione rápido y bien, que todo el mundo acabe contento y el jugador se sienta querido y valorado. Eso es lo más importante, que todo acabe bien" si no supiera que, en caso de que la renovación estuviera estancada, sus palabras serían una manera de meter presión al jugador. Por lo tanto, si Celades se atreve a hablar en público tan abierta y positivamente de la renovación de Garay, es porque sabe que la cosa va bien, es decir, porque su conversación con Garay ha sido positiva. Dicho esto, si hablas con el entrenador y la conversación es positiva, lo normal es que renueves. Blanco y en botella. Al respecto, en una encuesta en www.superdeporte.es solo uno ocho por ciento de los votos son contrarios a la renovación del argentino. En las condiciones económicas del posible acuerdo no quiero chapotear, me limito a recordar que es un futbolista que ha sido titular, por ejemplo, ante el Chelsea, el Ajax o el Real Madrid. Todo dicho.



Marcelino y Celades

Dice Marcelino que no ve muchas diferencias entre el Valencia CF de Celades y el suyo. No digo que lo diga con mala intención, que quede claro, pero si lo piensas, esto habla bien de Celades. Destrozar lo que funciona es propio de torpes. Le preguntan a Celades por estas palabras de Marcelino y responde "no tengo obsesión con que este sea el Valencia CF de Celades. Lo repito: el Valencia es de los valencianistas. Solo quiero que los aficionados estén orgullosos de su equipo". Punto para Celades que nos da lecciones a todos de pasar página.



La portería

Llamativa me parece también la respuesta de Celades cuando le preguntan qué portero jugará ante el Eibar una vez Cillessen se ha recuperado. Viene a decir que lo tiene decidido pero que como no se lo ha dicho a los jugadores no lo dice en público. Es decir, no dice que juega seguro Cillessen, que hasta ahora era el portero titular indiscutible... El debate no lo abre Celades, lo abre Cillessen, y Jaume, claro.

Puedes leer más artículos de Carlos Bosch en este enlace.