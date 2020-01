Nacer y vivir entre Madrid y Barcelona...

Aquí cada uno puede tener la opinión que le dé la gana que estamos en democracia y mientras se diga con respeto y educación, pues adelante. Por eso digo con respeto al que no opina como yo, que lo mejor que puede hacer el Valencia CF es ir a Arabia y ganar la Supercopa en los morros de Rubiales. Repito, en sus morros. Que la competición está adulterada no está sujeto a debate, y es además una realidad que sirve perfectamente para medir el nivel de putrefacción al que puede llegar el fútbol español, pero eso es una cosa y otra renunciar a ganar un título. Hay quien lo argumenta desde la dignidad y al respecto diré que prefiero no hablar de la dignidad de los demás, que bastante tengo con levantarme cada día encantado y feliz como una lombriz.

Y digo más, si nos ponemos románticos y nos miramos de manera retrospectiva para tratar de analizar nuestra verdadera esencia como club de fútbol y como aficionados que sufren diariamente por él, se ajusta más a nuestra manera de ser como valencianistas ir a pelear contra la injusticia que retirarnos de la competición.

Los valencianos, y por extensión los valencianistas, somos presa de los dos grandes poderes de este país, el de Madrid y el de Barcelona, y la cacicada de Rubiales con la Supercopa no es más que un ejemplo palpable: si la juega el Valencia CF no interesa, interesa que sea un duelo entre ellos. El 'forneret' tiene razón, es por eso mismo que en Europa se admira más al Valencia CF que en España, porque ellos detectan el mérito de llevar cien años abriéndose paso entre los dos colosos del fútbol mundial. «España solo vive del idilio Barça-Madrid. Y si se abre una tercera vía siempre es para el Atlético» dice con acierto. Casualmente el Atlético es el otro invitado.

Una vez hablé con Rosendo de la letra de una de sus canciones y me dijo que él no quería expresar aquello que yo interpretaba, pero que le encantaba que para mí aquellas palabras significaran otra cosa porque enriquece la canción, y ya dice Yosi que las canciones son de aquellos que la cantan. Digo esto porque esas palabras de Lahuerta a mí me dicen que si podemos resumir al Valencia CF como un club que nace con la voluntad de querer llegar en medio de Madrid y Barcelona y que en esa irracional y desmedida ambición está la base de lo mejor y lo peor que le pasa, la mejor manera de seguir siendo fieles a lo que somos es ir a Arabia, al epicentro de la injusticia, y ganarles la Supercopa. Es lo que no está en sus planes, lo que nadie espera. Eso es querer llegar.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.